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20 Kasım 2019 Çarşamba 15:51

Doğanşehir Atıksu Arıtma Tesisi İçin İlk Adım Atıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Doğanşehir’de kurulacak atıksu arıtma tesisi için ilk adımı attı.

Doğanşehir Atıksu Arıtma Tesisi İçin İlk Adım Atıldı
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MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş ve beraberindeki heyet Doğanşehir ilçesini ziyaret ederek kurulacak atıksu arıtma tesisi için incelemelerde bulundu.

Karataş: “Doğanşehir Atıksu Arıtma Tesisine Kavuşacak”

Doğanşehir ilçesinde yapılması planlanan Atıksu Arıtma Tesisi için yer incelemesi yaptıklarını belirten MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş: “Burada kamulaştırılan bir alanımız var. Kanalizasyon atıklarının arıtılması için yapılacak tesisimizin projesi ile ilgili son rötuşları yapmak için ilçemizi ziyaret ettik. İncelemelerimiz sonucunda ortak bir karar aldık. En kısa zamanda projemizi tamamlayıp hayata geçireceğiz. Atıksu Arıtma Tesisimizi ilçemize kazandıracağız. Bizlerle beraber incelemelerde bulunan ilçe başkanımıza ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. “dedi.

MASKİ Genel Müdürlüğü’nün ilçede yaptığı çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini belirten Doğanşehir AK Parti İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu: “Doğanşehir’imize 1960 yıllarında altyapı yapılmıştı. Eskimiş altyapıyı MASKİ Genel Müdürlüğü yeniden inşa ederek, ilçemize uzun yıllar dayanıklı bir altyapı inşa etti. Şimdi de Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan ve MASKİ Genel Müdürümüz Sayın M. Yaşar Karataş Arıtma Tesisi için ilk mücadeleyi başlattılar. Doğanşehir’imiz arıtma tesisine de kavuşacak. MASKİ Genel Müdürümüze ve çalışanlarına teşekkür ediyorum.” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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