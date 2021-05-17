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17 Mayıs 2021 Pazartesi 15:28

Doğanşehir Belediye Meclisi'nden İsrail'i kınama

Doğanşehir Belediyesi Meclisi’nin, mayıs ayı olağan toplantısını meclis toplantı salonunda meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Doğanşehir Belediye Meclisi'nden İsrail'i kınama
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Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt’un başkanlığında toplanan meclisin gündemine, İsrail'in saldırganlığının kınanması teklifi de geldi.

Başkan Zelyurt, Filistin davası ve kardeş Filistin halkının özgürlük, adalet, hukuk ve bağımsızlık mücadelelerini savunmak ve İsrail saldırganlığını Belediye meclis üyelerinin tamamının talebi üzerine kınanması için oylamaya sundu. Mecliste İsrail'in saldırganlığının kınanması kararı oy birliği ile alındı.

Kararda, “Mübarek Ramazan-ı Şerif ayı boyunca Filistin halkına şiddetini artırarak devam ettiren, Devlet terörü uygulayan Kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden savunmasın Filistin halkına havada, karadan son teknoloji silahlarla saldırıp katliam yapıp zulüm uygulayan vahşi terör Devleti İsrail’i kınıyoruz.” ifadelerine yer verildi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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