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04 Temmuz 2019 Perşembe 14:44

Doğanyol Belediye Başkanı Bay, Başkan Güder’i Ziyaret Etti

Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i ziyaret etti. Başkan Güder, “Bulunduğumuz bölgelerde, elimizden geldiğince birbirimize destek vererek, istişareyi eksik etmeden yörelerimize hizmet vermeye çalışıyoruz” dedi.

Doğanyol Belediye Başkanı Bay, Başkan Güder'i Ziyaret Etti
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Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i ziyaret eden Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, Başkan Güder’in çalışkan biri olduğunu kaydederek, “Her zaman kendisinin duruşu, çalışkanlığı, benim için bir feyz kaynağı olmuştur. Bundan sonra kendisinin tecrübesinden her zaman istifade etmeye çalışacağız. Kendisine ve ekibine bu dönemde başarılar dilerim. Cenab-ı Allah yardımcı olsun. Gücünü kuvvetini artırsın. Battalgazi’mize, Malatya’mıza hayırlı hizmetler getirmeyi Cenab-ı Allah nasip etsin” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, amaçlarının Malatya’ya en güzel hizmetleri kazandırmak olduğunu belirterek, “AK Parti bir okuldur, ben öyle düşünüyorum. Bir ailedir. Değişik yerlerde olsak da aynı ailenin fertleriyiz. İstikametimiz, hedefimiz hep aynı. Amacımız, İnsanlığa hizmet etmek. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesi ile, ‘Biz millete efendi değil, hizmetkar olmaya geldik’. Bulunduğumuz bölgelerde elimizden geldiğince birbirimize destek vererek, istişareyi eksik etmeden yörelerimize hizmet vermeye çalışıyoruz. Hakan kardeşim Doğanyol'da çok güzel bir seçim süreci geçirmiş oldu. Biz şuna inanıyoruz. İnsan çalışınca inanıyorum ki Rabbim de o insanı muzaffer eder. Bu yapmış odlukları çalışmadan dolayı teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki almış olduğu görevi, daha güzel üzerlerine bir şeyler katarak, çıtayı daha yukarıya çıkaracağına canı gönülden inanıyoruz. Biz Malatya'daki yöneticiler partizanlık yapmadan, bir aile olarak, Büyükşehir’imizin orkestrasında şehrimize neler kazandırabiliriz, onun düşüncesi ve gayreti içerisindeyiz” diye konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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