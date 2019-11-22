Eskimalatya’da ki asayiş ve trafik sorunları ele alındı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile birlikte Eskimalatya meydanında vatandaşlarla birlikte sohbet ederek sorun ve sıkıntılar hakkında fikir alış verişinde bulundular.

Başkan Osman Güder, geçtiğimiz günlerde göreve başlayan İl Emniyet Müdürü Ömer Dağdeviren ile birlikte Eskimalatya’da vatandaşla bir araya geldi. İlçe genelindeki yatırımlar hakkında bilgiler veren Başkan Osman Güder, Emniyet Müdürü Dağdeviren’e Eskimalatya’da yapılacak olan yeni meydan düzenlemesi ile ilgili de bilgiler verdi. Yıkımı gerçekleştirilen eski belediye binası çalışmalarını da inceleyen Başkan Güder ve Emniyet Müdürü Dağdeviren daha sonra Atılgan Meydan’ında vatandaşlarla çay içerek sohbet ettiler.

Meydanda vatandaşlarla sohbet edip, sorunlarını dinleyen Güder ve Dağdeviren, özellikle asayişin sağlanması anlamında yapılacak çalışmaları da vatandaşa anlattı. Bölgede yaşanan trafik yoğunluğu ile ilgili de çözüm önerileri karşılıklı istişare edildi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, trafikte yaşanan sıkışıklığa değinerek, “Eskimalatya’da meydanın bulunduğu alanda özellikle bazı saatlerde trafik sıkışıklığı meydana geliyor. Bu sıkışıklığı gidermek için Emniyet Müdürlüğümüz ile organize içerisinde çalışacağız. Bu konuda vatandaşlarımızın da bize yardımcı olmasını bekliyoruz.” dedi.

Ziyaretinden dolayı Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren’e de teşekkür eden Başkan Osman Güder, “Eskimalatya’da yaşayan vatandaşımızın huzuru ve güvenliği bizler için önemli. Bugüne kadar bu bölgemizde asayişin sağlanması anlamında güzel işler ortaya kondu. Bundan sonra da sizlerin yapacağı çalışmalarla buralarda art niyetli, huzuru bozmaya çalışan şahıslara geçit verilmeyecektir. Esnafımızın, ilçe halkımızın sorunlarını Eskimalatya’ya gelerek yerinde dinlediğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum.” dedi.

İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren de “Biz sorunları yerinde dinlemek istiyoruz. Bundan dolayı da Eskimalatya halkı ile bir araya gelmek istedik. Varsa sorunları kendilerinden duymak istedik. Başkanımız da bizleri yalnız bırakmadı. İlçe halkı ile iç içe olan Başkanımızla bundan sonra da farklı noktalarda vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Asayişin sağlanması ve trafik konusunda gösterdiği hassasiyetten dolayı da kendilerine teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)