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04 Mart 2020 Çarşamba 13:48

Esnaflardan Başkan Güder’e Teşekkür

Eskimalatya’da depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkımı gerçekleştirilen eski belediye binasının alt ve çevre kısmında bulunan esnaflara konteyner dükkanlar yaptırarak mağdur olmalarının önüne geçen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e, muhtarlar ve esnaflar teşekkür ziyaretinde bulundular.

Esnaflardan Başkan Güder'e Teşekkür
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2019 yılının Kasım ayında uzmanlar tarafından depreme dayanıksız ve riskli olması nedeniyle Eskimalatya’daki eski belediye binası için yıkım kararı verilmişti. Bu kararın ardından yıkımı gerçekleştirilen eski belediye binasının alt ve çevre kısmında bulunan esnafların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için harekete geçen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, esnaflar için geçici konteyner dükkanlar oluşturdu. Oluşturulan bu dükkanlarda işlerine kaldığı yerden devam eden esnaflar ve bazı mahalle muhtarları, Başkan Güder’e teşekkür ziyaretinde bulundu. Esnafları ve muhtarları kabul eden Başkan Güder, “Eskimalatya’mızı ismine layık bir yere kavuşturma adına çalışmalarımızı tüm hızıyla devam ettireceğiz” dedi.

ESNAF COŞKUN: “ESNAFLAR ADINA BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in Battalgazi ilçesine çok güzel hizmetlerinin olduğunu belirten esnaf Hasan Coşkun, “Başkanımız bugün bizlerle bir araya geldi. Başkanımız her daim bizimle beraber. Başkanımız esnafımızı mağdur etmeyeceğiz demişti ve sözünde durdu. Esnaflar olarak ihtiyaç duyduğumuz dükkanlarımızı bizlere teslim ettiniz. Esnaf arkadaşlarımız adına sizlere teşekkür ediyorum. Bizler yeniden dükkanlarımıza kavuştuk. Bu dükkanlardan bir çok aile ekmek yiyor, geçimini sağlıyor. Eğer bu dükkanlar yeniden açılmasaydı çok sıkıntılar yaşayacaktık. Biz her zaman başkanımızın yanındayız. Başkanımızın ilçemiz adına çok güzel hizmetleri oluyor. Başkanımız için elimizden ne gelirse yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

MUHTAR SAYIN: “BAŞKANIMIZ BUGÜNE KADAR KİMSEYİ MAĞDUR ETMEDİ”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in hiçbir esnafı mağdur etmediğinin altını çizen Alacakapı Mahalle muhtarı Nafiz Sayın, “Eskimalatya’da bulunan eski belediye binasının yıkılmasıyla orada bulunan esnafımızın mağduriyet yaşamaması için Battalgazi Belediye Başkanımız sayın Osman Güder, esnafımızı en kısa sürede geçici konteyner kurarak iş yerlerine kavuşturdu. Mahallem ve esnaflarımız adına kendilerine teşekkür ediyorum. 13 esnafın iş yerinin kapanmasıyla Eskimalatya bölgesi bir durgunluğa girmişti. Yeniden açılan dükkanlarla bu ortadan kalktı inşallah. Bu zamana kadar başkanımız hiçbir esnafı mağdur etmedi. Esnaf mahallenin can damarıdır, ekonomisidir. Esnafın olmadığı yerde hareket olmaz. Aynı bölgede bazı esnaflarımızın da sıkıntıları var. Başkanımız onlara da söz verdi. Başkanımız sözünün eridir. İnşallah diğer esnaflarımızın sıkıntıları da çözüldükten sonra Eskimalatya’mız daha güzel, daha yaşanılabilir modern bir görünüme kavuşacak. Zaten Osman başkanımızın yapmış olduğu çalışmalarla da bunları görüyoruz. Başkanımıza göstermiş olduğu ilgiden dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

BAŞKAN GÜDER: “KAYMAKAMLIK BİNASININDA YIKIMINA BAŞLAYACAĞIZ”

Eskimalatya’da belediye ait olan Kaymakamlık binasının yıkımını da başlayacaklarını belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Yapılan dükkanların esnaflarımız için hayırlı olmasını, bol rızıklar kazanmalarını yüce Allah’tan diliyorum. Bugün Eskimalatya’da yeniden dükkanlarına yerleşen esnaf kardeşlerimiz ile muhtarlarımız bizleri ziyaret ettiler. Eskimalatya’da sağlıklı olmayan bir Battalgazi Belediyesi binamız vardı. Oluşabilecek bir depremde oradaki vatandaşımızın sıkıntı yaşayacaklarını tespit etmiştik. Aldığımız kararla o binanın yıkılması gerektiği kanaatine vardık. Burada bulunan binamızın altında 13 esnafımız vardı. Bu esnaf kardeşlerimizin mağdur olmaması adına binamız yıkıldıktan sonra onların mağduriyet yaşamamaları adına ne gibi çalışmalar yapabilir düşüncesi içinde olduk. Binayı yıktığımızda esnafımız mağdur olacaktı. Bizde esnafımızın kalıcı dükkanlarına kavuşana kadar, geçici konteyner dükkanlar yaptırarak esnafımızın mağduriyetini giderme yoluna gittik. Anıtlar Kurulu’ndan almış olduğumuz süre 2 yıldır. Bu zaman zarfında kalıcı iş yerlerimiz için çalışmalarımıza başladık. Belediye olarak imkanlarımız dahilinde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. 13 esnafımız şuan yeni iş yerlerine kavuştular. Belediyemize ait olan yine Kaymakamlığımızın kullanmış olduğu bir bina var. Yaşanan son deprem öncesinde ki analizlerde bu binanın da sağlıklı olmadığı raporları tutulmuştu. Biz, bu raporları kontrol ettikten sonra orada bulunan esnafımızı da oradan çıkartarak, o binanın yıkımını da gerçekleştirmemiz gerekiyor. Olası bir depremde orada bir can kaybımız bile olsa, biz bunun vebalini taşıyamayız. İnşallah onları da böyle geçici konteynerler ile çözmeyi düşünüyoruz. Yine bunla ilgilide çalışmalarımız var.”dedi.

“DEVRALDIĞIMIZ BAYRAĞI DAHA GÜZEL YERLERE TAŞIYACAĞIZ”

Eskimalatya’nın turizm potansiyeline dikkati çeken başkan Güder : “Devraldığımız bayrağı daha güzel yerlere taşımak için büyük çaba gösteriyoruz. Eskimalatya’yı geliştirmek adına çalışmalarımızı yapmaya devam ediyoruz. Bizden önce görevde bulunan başkanımız güzel hizmetlere imza attılar. Kervansaray, Sanat Sokağı ve Poyraz Konağı restore edilerek Turizme kazandırılması noktasında çok güzel çalışmalara imza atıldı. Bizde devraldığımız bayrağı daha güzel yerlere taşımak için büyük çaba gösteriyoruz. Zaten o bölgenin turizm potansiyeli yüksek. Ancak oradaki sorunumuz gelen turistlerin zaman geçirmeden oradan ayrılmalarıdır. Amacımız yerli ve yabancı misafirlerimizin Eskimalatya’da kalmalarını sağlamak. Eskimalatya’mızı ismine layık bir yere kavuşturma adına çalışmalarımızı devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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