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21 Haziran 2019 Cuma 15:51

''Esnaflarımızın Yanındayız, Sorunların Çözümü İçin Gereken Desteği Vereceğiz''

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Özer ve Kadircan Eser ile Birim Müdürlerinden oluşan bir heyet, geçtiğimiz günlerde Malatya’yı etkisi altına alan yoğun yağmur yağışı nedeniyle ürünleri zarar gören Buğday Pazarı esnafını ziyaret ederek, yaşanan sorunların çözümü için fikir alış verişi yaptı.

''Esnaflarımızın Yanındayız, Sorunların Çözümü İçin Gereken Desteği Vereceğiz''
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BUĞDAY PAZARI ESNAFLARIYLA VERİMLİ BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK”

Buğday Pazarındaki esnafların yaşadığı sıkıntıların çözümü için gerçekleşen ziyarette konuşan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Özer, “ Kentimizin ve ilçemizin ekonomik anlamda daha iyi noktaya gelmesi ticaretin sağlıklı ortamlarda yapılması ile mümkündür. Yeşilyurt Belediyesi olarak esnaflarımızı her zaman önemsiyoruz ve sorunlarının çözüme kavuşması için elimizden gelen desteği vermeye gayret ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde ilimizi etkisi altına alan yağmur yağışı nedeniyle ilçe sınırlarımızda bulunan Buğday Pazarında belli sıkıntılar oluşmuştu. İşyerlerindeki ürünleri zarar gören esnaflarımızın durumunu görmek, yaşanan sorunları yerinde tespit etmek ve atılacak adımları hep birlikte ele almak adına bugün Buğday Pazarındaki kıymetli esnaflarımızla bir araya geldik. Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’ın talimatıyla gerçekleşen bu ziyaret çerçevesinde esnaflarımızla yaşanan sorunları konuştuk, çözüm yollarını ele aldık ve belediye olarak yapabileceklerimizi kendilerine detaylı olarak anlattık. Zahireciler Odası Başkanımız Bülent Bey ile de sıkıntılar üzerine konuştuk. Pazarımızda alt yapıyla ilgili bir takım sıkıntılar var, bu konuyu Büyükşehir Belediyemize bağlı MASKİ’ye ileteceğiz, konunun takipçisi olacağız. Bizimle ilgili olmayan sıkıntıları ilgili kurumlara ileteceğiz. Esnaflarımıza geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha paylaşıyoruz.” dedi.

“BUĞDAY PAZARININ DAHA NİTELİKLİ VE MODERN BİR ALANA TAŞINMASI ELZEM GÖZÜKMEKTEDİR”

Buğday Pazarının daha nitelikli ve modern koşullara sahip bir alana taşınmasının ilerleyen süreçler için elzem gözüktüğünü sözlerine ekleyen Başkan Yardımcısı Özer, “ Esnaflarımızın bir araya gelip kooparatif oluşturmaları gerekirken bizlerde Yeşilyurt Belediyesi olarak üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız, kesin çözüm budur. Ancak şu anda yaşanan sorunların çözülmesi noktasında elimizden gelen destek ve katkıyı sunmaya hazırız. Kentimizin ekonomik hayatının en önemli alanlarından olan Buğday Pazarımızın sorunlarına kalıcı çözümler getirmek adına üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğiz. Bizi çok güzel bir ortamda misafir eden, yaşadıkları sorunları açıkça dile getiren ve ortaya konacak çözüm metodları için deneyimlerini bizimle paylaşan esnaflarımıza çok teşekkür ediyorum. Esnaflarımızın düşünceleri yapılacak çalışmalara ışık tutacak ve yol haritasını belirleyecektir. Ekonominin bel kemiği olarak gördüğümüz esnaflarımızın daha rahat ve güzel bir ortamda ticaretini sürdürmeleri noktasında elimizden gelen desteği vereceğiz” diye konuştu.

Buğday Pazarı esnafları da, yaşadıkları sorunlarıyla yakından ilgilenip destek sözü veren Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcılarına teşekkürlerini sundular.


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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