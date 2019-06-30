Festival Coşkusu Yeşilyurt’u Sardı

25.Yeşilyurt Kiraz, Kültür ve Spor Festivali kapsamında Malatya’lı yerel sanatçıların sahne aldıkları Yeşiltepe Koşu Mahallesinde ki konser programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sevilen sanatçılar, en güzel eserlerle dinleyicilere müzik ziyafeti sundu.

YEŞİLTEPE’DE COŞKU DOLU, HEYECANLI ANLAR

Malatya’nın yerel sanatçılarını farklı mahallelerde yaşayan vatandaşlarla buluşturmak adına 25.Yeşilyurt Kiraz, Kültür ve Spor Festivali kapsamında ki konser programlarının ikincisi Yeşiltepe Koşu mahallesinde gerçekleşti.

Yeşiltepe’denin farklı mahallelerinde yaşayan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konser programında ilk olarak sahne alan Türk Sanat Müziği Sanatçısı Selahattin Yalçınkaya, Malatya’lı ünlü sanatçılardan rahmetli Fahri Kayahan ve Hakkı Coşkun’un eserleri başta olmak üzere birbirinden güzel şarkılarla vatandaşlara keyif dolu anlar yaşattı.

YEREL SANATÇILAR, SÖYLEDİKLERİ ŞARKILARLA KEYİFLİ ANLARIN ALTINA İMZA ATTILAR

Konser alanını tıklım tıklım dolduran 7’den 70’e tüm vatandaşların güzel bir gece yaşadığı konser etkinliğinde daha sonra sahne alan ses ve saz sanatçısı Cemal Öztaş ise, farklı yörelere ait türküler seslendirdi. Öztaş’ın okuduğu türkülere eşlik eden vatandaşlar, unutulmayacak anlara şehitlik ettiler. Anadolu ezgileri ile dinleyicilerini coşturan Öztaş, sevenlerinden büyük alkış aldı.

Her iki sanatçıda kendilerini vatandaşlarla buluşturan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunarken, Başkan Çınar’ın sanata ve sanatçıya verdiği önemin takdire şayan olduğunu ifade ettiler.

Yalçınkaya ve Öztaş, söyledikleri birbirinden güzel şarkılarla keyifli bir festival akşamına imza attılar.

“HALKIMIZLA BİRLİKTE FESTİVALİMİZİN HEYECANINI YAŞIYORUZ”

Konser programına büyük ilgi gösteren vatandaşlara teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Yeşiltepe’de bugün çok farklı bir coşku ve heyecan yaşanıyor. Yerel sanatçılarımızdan Selahattin Yalçınkaya ile Cemal Öztaş’ın birbirinden değerli eserleri seslendirdikleri konser programına yoğun ilgi gösteren vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Yeşiltepe’deki muhteşem manzara bizleri mutlu etmiştir.Kiraz festivalimizin heyecanı Yeşilyurt’umuzun dört bir tarafında yaşanmaktadır. Konser ve diğer etkinliklerimiz farklı bölgelerde düzenleyip, tüm halkımızla birlikte aynı heyecanı ve güzellikleri birlikte yaşamaya devam ediyoruz.Festivalimizi tüm bölgelere yaygınlaştırma noktasında aldığımız kararın ne kadar doğru olduğunu buradaki muhteşem manzarada görebiliyoruz. Biz halkımızla sürekli iç içe olmaya özen gösteriyoruz. 82 mahallesi ve 30 kentten daha kalabalık bir nüfusa sahip Yeşilyurt’umuz doğal güzellikleri, kültürel zenginliklerinin yanı sıra birçok farklı görüş ve mezhepten insanın huzur ve mutluluk içinde hayatını sürdürdüğü çok güzel bir ilçedir. Birleştirici, bütünleştirici, yapıcı, ülkesine ve milletine sevdalı insanlardan oluşan Yeşilyurt İlçemiz bu özellikleriyle örnek alınan bir ilçe hüviyetine ulaşmıştır. İşte Yeşiltepe’de ortaya koyulan birlik, beraberlik ve kardeşlik atmosferi bunun en açık göstergesidir.” diye konuştu.

Konser etkinliğini vatandaşlarla birlikte takip eden AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ile MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya’da, kiraz festivalinin her yönüyle başarılı geçtiğini ifade ederken, yerel sanatçıların katılımıyla düzenlenen mahalle konserlerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundular.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, konserin sonunda Cemal Öztaş’a, Malatya kayısısı, dalbastı kirazı, ‘elif-vav’ tablosu ve 44 numaralı Yeşilyurt Belediyespor forması hediye etti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)