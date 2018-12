FKA ile Arapgir Belediyesi Arasında Fizibilite Desteği Sözleşmesi İmzalandı

Akabinde "Arapgir Eskişehir Vadisi Kültür ve Doğa Turizmi Fizibilitesi ve Kozluk Vadisi Kamp Alanı Çevre Düzenlemesi Projesi" açılış toplantısı Arapgir Millet Han’da gerçekleştirildi. Programda yüklenici firma Kültürel Strateji yetkilileri ve Kültür Rotaları Derneği, proje ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Fırat Kalkınma Ajansında düzenlenen imza töreninde konuşan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu,"Şu an Fırat Kalkınma Ajansı'nda yeni bir projemizin fizibilite desteğiyle çağrılmış bulunuyoruz. Sunduğumuz fizibiliteyle alakalı projemizi kabul eden Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Projemiz daha öncede başlayan işlerimizde de başarıyla Arapgir'in aslında bir bütün olarak kalkındırılması ve turizme, kültür varlıklarına, doğal oluşumlara biraz daha pencere açacak ve merkezileştirecek bir çalışma üzerine oturuyor. Arapgir Eskişehir Vadisi Kültür ve Doğa Turizmi Fizibilitesi şu an önümüzdeki duran ve Kozluk Vadisi Kamp Alanı ve Çevre düzenlemesinin yapımı şu anki imza aşamasındaki projelendirmemiz. Tabi biz Kalkınma Bakanlığıyla DAP İdaresi ile de bu bölgenin tümünü çalışmıştık. Fırat Kalkınma Ajansı da bunun özelini odaklanma alanlarını ve bir bütün olarak bölgenin destinasyon diye tarif ettiğimiz turizmin olmazsa olmaz fizibilitesini destekleyerek bölgeyi merkezileştiren ve merkezi olan alanları da öne çıkaran bir uygulamamıza kapı açtı. Kalenin bulunduğu alanda da Serge İlham Merkezine dönüşüp Kozluk Vadisinde de Kayaarası Kanyonuna doğru uzandığımızda her yıl mutlak bir etkinlik kapsamında birkaç etkinliği yaptığımız foto kamp alanlarının da içinde olduğu bir alanın çevre düzenlemesini ve kamp alanı olarak da bir bütün sektörlere açılmasını ihtiva ediyor. UMKE Grupları, Kızılay grupları fotokamp olarak kullandığımız alanda engelli ve engelsiz bütün gruplar kamping faaliyetleri doğa ve turizme ev sahipliği yapan bir alanda her türlü endemik çeşitliliğin faal ve flora zengini olan bir kanyonun alt eteklerinde bir etkileşim alanı oluşturuluyor. Bu sene gerçekten 250 bin insanın ziyaret ettiği bir alandan bahsediyoruz." dedi.

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ise, "Arapgir ilçemiz gerçekten Fırat Kalkınma Ajansının faaliyet gösterdiği illerde, ilçelerde turizm bakımından gerek kültür, gerek tarihi geçmişi, gerek birçok medeniyete ev sahipliği yapması bakımından çok önemli bir potansiyele sahip. İnşallah bu projeyle birlikte doğa ve kültür turizminde çok önemli bir potansiyele sahip olan Yukarı Fırat Havzasının en önemli turizm destinasyonu olan Arapgirimizin mekânsal olarak planlanmasını ve bunun ekonomik olarak da analizlerinin yapılmasını bitirmiş, tamamlamış olacağız bu projeyle birlikte. Zaten belli bir potansiyele sahip, özellikle bu senede yapılan sayın başkanımızın da çok önemli katkılarıyla fotokamp etkinliğiyle yurdun çok farklı yerlerinde fotoğraf meraklıları, doğa kültür ve turizm meraklılarına ev sahipliği yaptı. Kozluk Vadisinde çok güzel bir kamp alanı oluşturulmuş Bu alanda misafirler, gelen ziyaretçiler çok güzel bir şekilde başkanımız tarafından gerek yemekleri gerek onların rehberlikleri gerek misafirperverlikleriyle ziyaretçiler çok memnun ayrıldılar. Ve çok güzel fotoğraflar çektiler, ilçemizin tanıtımına da katkıda bulundular. Bu çerçevede ilçemizde bulunan farklı alanların teknik projeleri ortaya çıkarılmış olacak. Fizibiliteleri ortaya çıkarılmış olacak. Ve birbirlerine entegrasyonu noktasında bir model ortaya çıkmış olacak" dedi.

Oldukça verimli geçen toplantıda ilgili kurum yetkilileri proje ile ilgili görüşlerini bildirdiler.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)