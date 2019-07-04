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04 Temmuz 2019 Perşembe 22:25

Fotokamp başladı

Doğa tutkunu ve fotoğraf sanatçıların dört gözle beklediği 5. Uluslararası Malatya Foto Kamp Malatya’nın Arapgir ilçesinde başladı. 4 gün sürecek olan foto kampta doğa tutkunu fotoğrafçılar, adeta doğal bir stüdyo olan Arapgir Kayaarası kanyonda bir birinden eşsiz fotoğraflar çekecek.

Fotokamp başladı
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Doğa tutkunu ve fotoğraf sanatçıların dört gözle beklediği 5. Uluslararası Malatya Foto Kamp Malatya’nın Arapgir ilçesinde başladı. 4 gün sürecek olan foto kampta doğa tutkunu fotoğrafçılar, adeta doğal bir stüdyo olan Arapgir Kayaarası kanyonda bir birinden eşsiz fotoğraflar çekecek.

Arapgir Belediyesi ile Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) tarafından organize edilen ’5. Uluslararası Malatya Foto Kamp’ ilçede Kayaarası Kanyonunda başladı. İlk günde 250 çadırın kurulduğu ve yaklaşık bin ziyaretçinin katıldığı kamp dolu dolu geçiyor. Kampın ilk gününde Arapgir ilçesine gelen yerli yabancı yüzlerce fotoğraf sanatçısı, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezerek fotoğrafladılar. Kayaarası Kanyonuna hayran kalan konuklar bol bol fotoğraf çekerken, halayların çekilerek türküler söylendi. Etkinlikte konuklarıyla yakından ilgilen Arapgir Belediye başkanı Haluk Cömertoğlu, 5.Uluslararası Malatya Fotokamp Projesi’ne ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi.

Fotokamp projesine Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Fırat Kalkınma Ajansı, İnönü Üniversitesi, Kemaliye, Divriği, Ağın, Keban ve Arguvan Belediye Başkanlıkları, Malatya Ressamlar Derneği, Malatya Ekstrem Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği, Türk Kızılayı Malatya Şubesi, Foto Çarşı ve PEKFEN Okulları da destek sağlıyor.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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