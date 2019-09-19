Gazi Derneklerinden Başkan Gürkan’a Ziyaret

Malatya Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürü Rasim Bulut, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla ziyaretlerde bulunduklarını belirterek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a bizleri makamında kabul ettiği için teşekkür ediyoruz” dedi.

Gazi Dernekleri adına bir konuşma yapan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şube Başkanı Muharrem Kıbrız ise; “19 Eylül Gaziler günü dolayısıyla ziyaretlerde bulunuyoruz. Bugün Gaziler Gününün 98. Yıldönümünden dolayı, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ziyarette bulunduk. Gaziler günümüzün kutlu ve hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Başkan Gürkan: Gaziler Gününüzü Tebrik Ediyorum

Gazi Dernek Başkanlarını ağırlamaktan ve misafir etmekten büyük onur duyduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Bütün Gazi Derneklerimizin, burada olması, bizleri ziyaret etmesi bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Gaziler Gününüzü tebrik ediyorum. Sizler kanınızı döktünüz. Canınız pahasına, şehitlerimiz, gazilerimizin şahsında canınızın kanınızın pahasına, vücudunuzun her hangi bir azasını feda etme pahasına bu memleketi bize bıraktınız” dedi.

Başkan Gürkan, “Birliğimizi, beraberliğimizi ve dirliğimizi bozmamamız gerekir. Aynı zamanda bir ülkenin şehitlerine, gazilerine göstermiş olduğu ihtimam aynı zamanda o ülkenin milli birlik ve beraberliğe gösterilmiş ihtimam gibidir. Bu anlamda size gösterilen ilgi alaka ülkemizin, milli birlik ve beraberliğimize gösterilen ilgi alakadır. Biz bu şekilde düşünüyor. Bu şekilde anlıyor ve uyguluyoruz. Gazilik Haftanızı kutluyorum. Gazilerimize sağlıklı bir yaşam diliyorum. Bu vatanın ve bu vatanın toprakları için şehadet şerbetini içmiş şehitlerimize, şühedalarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Onların şefaatine bizleri nail etmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gazilerimizin ve şehit ailelerimizin sundukları öneriler bizim için çok önemli

Başkan Gürkan, “Bu vatan için canınızı kanınızı dökmüşsünüz. Bizim açımızdan diğer sivil toplum örgütlerinden daha farklı bir yeriniz var. Biz şehri yönetirken yerel yönetimler olarak, sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri, meslek odaları, meslek kuruluşları, yerel önderler, sendikalar bunlarla birlikte şehrin yol haritasını, yön pusulasını oluşturuyoruz. Şehri dizayn ederken, Gazilerimizin ve şehit ailelerimizin bize sunmuş oldukları önerilerin de bizim için çok anlamlı olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu memleketin milli birlik ve beraberliği için canını seve seve ortaya koyan güvenlik güçlerimize, askerlerimize, polislerimize, korucularımıza, Allah’tan sağlık huzur diliyorum. Onlara başarılar diliyorum. Yurt dışındaki askerlerimize, güvenlik kuvvetlerimize de sağlık huzur temenni ediyorum. Allah, milli birlik ve bütünlüğümüzü bozmasın. Memleketimizi seven bütün vatandaşlarımızın huzuru bozulmasın. Bu huzuru sağlayan tüm güvenlik kuvvetlerimize de şükranlarımızı bir borç biliyorum.” şeklinde konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)