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21 Şubat 2020 Cuma 15:13

Gedik Kültür Merkezi El Sanatları Galerisinde Mâhkumların El Emekleri Sergileniyor

Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapılan restorasyon çalışmalarından sonra kültürel ve eğitim mekanlarına dönüşümü sağlanan Gedik (Cezaevi) Kültür Merkezinde, Türkiye’nin birçok ilindeki ceza ve tutukevlerinde kalan mâhkumların yaptığı el sanatları sergileniyor. Hükümlülerin yapmış oldukları hediyelik eşyalar, mobilya malzemeleri ile çeşitli ev malzemeleri yoğun ilgi görüyor.

Gedik Kültür Merkezi El Sanatları Galerisinde Mâhkumların El Emekleri Sergileniyor
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“MAHKÛMLARIN YAPTIĞI ÇALIŞMALAR GÖRÜLMEYE DEĞER”

Mahkûmların yaptığı çalışmaların görülmeye değer olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Gedik Kültür Merkezinin Millet Kıraathanesi, El Sanatları Galerisi, Cezaevi Müzesi, Şark Odası, Konferans Salonu ve Sergi Alanlarıyla, bölgenin eğitim, sosyal ve kültürel hayatına yeni değerler kattığını ifade etti.

“EL SANATLARI GALERİMİZİ HERKESİN GÖRMESİNİ TAVSİYE EDİYORUM”

Türkiye’nin birçok ilindeki ceza ve tutukevlerinde kalan mâhkumların yaptığı el sanatları sergilendiği El Sanatları Galerisine vatandaşların çok yoğun ilgi gösterdiğini hatırlatan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Ülkemizin farklı kentlerinde ki açık ve kapalı cezaevlerinde kalan mâhkumların topluma kazandırılması ve meslek sahibi olmaları noktasında son yıllarda ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Mâhkumların hayata yeniden başlayabilmeleri amacıyla açılan meslek edindirme kursları, farklı ve özel çalışmaların gün yüzüne çıkmasına neden olmuştur. Mâhkumlar bu kurslar sayesinde, tahliye olduktan sonra meslek sahibi olup ev bütçelerine de katkı sunmuş oluyorlar. Yeşilyurt İlçemizde 2004 yılına kadar Açık Cezaevi olarak kullanılan ve daha sonra kapatılan Gedik Cezaevini gerekli resmi işlemlerin ardından devrini alıp, Kültür Bakanlığı ve Doğu Anadolu Kalkınma İdaresi Başkanlığının destekleriyle restore ederek kültür merkezine dönüşümünü sağladık. İç ve dış tasarımının yanı sıra içerisindeki kültürel ve sosyal mekânlarıyla bölgemizin eğitim, sosyal ve kültürel hayatına katkılar sunan Gedik Kültür Merkezimizde, ülkemizin farklı kentlerinde bulunan ceza ve tutukevlerinde kalan mâhkumların yaptığı el emeklerinin sergilendiği El Sanatları Galerimizi halkımızın beğenisine sunduk. Bu alanda, meslek edindirme kurslarına katılan mâhkumlar tarafından yapılan maket gemi, tespih, anahtarlık, bakır ve ahşap ürünleri, kolye, oyuncak ve çakmaklık başta olmak üzere her biri ayrı bir güzelliğe sahip 279 adet el emeği göz nuru eser sergilenmektedir. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerimizin bölgemizde ki şehirlerde bulunan ceza ve tutukevlerine yaptıkları ziyaretlerde gerekli izinler alınarak Malatya’ya getirilen ele emeği göz nuru eserleri, güzel ve nezih bir alanda sergiliyoruz. Yapılan bu tür kültürel çalışmalar aynı zamanda kentimizin turizmine de katkı sağlamaktadır. Cezaevinde bulunan mâhkumları hayata hazırlamak ve onları cezaları bittikten sonra sosyal hayata adapte etmek amacıyla gerçekleşen meslek edindirme kursları ve bu tür kültürel faaliyetlerin önemli olduğunu düşünüyorum. Tüm vatandaşlarımızı her yönüyle dikkat çekici özelliklere sahip El Sanatları Galerimizi gezip görmelerini tavsiye ediyorum. Yeşilyurt’umuzu ziyaret ederek yatırımlarımızı yerinde inceleyen Milletvekillerimiz, Bakan Yardımcılarımız, Rektörlerimiz, sivil toplum ve meslek örgütleri yönetim kurulu üyelerimizde her biri alın teri ve emeğin karşılığı olan bu değerli eserlerin yer aldığı galerimizi ziyaret ettiler. Gedik Kültür Merkezimizin kapıları tüm hemşerilerimize sonuna kadar açıktır, ziyaret edenlere kültürel hizmetler hakkında detaylı bilgilendirme yapılmaktadır.” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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