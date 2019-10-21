Gençler Arapgir’i Gezdi

T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığınca Yerel STK’lar Hibe Programı kapsamında finanse edilen, Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği-MAFSAD tarafından yürütülen, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından da desteklenen Come and Join Us/Gel Katıl Bize adlı AB projesi çerçevesinde gençler için Arapgir’e doğa, tarih ve fotoğraf gezisi düzenlendi.

Geziye İnönü Üniversitesi Fotoğrafçılık Topluluğu üyeleriyle, Şehit İbrahim Tanrıverdi Anadolu Lisesinden bir grup öğrenci katıldı. İlçenin tarihi ve doğal güzelliklerini gezen öğrenciler Arapgir’i çok sevdiler. Arapgir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mesut Kavas, gezi süresince öğrencilere eşlik etti, aynı zamanda rehberlik yaptı.

Gezi katılımcılarından İNFOTO (İnönü Üniversitesi Fotoğrafçılık Topluluğu) Başkanı Selma Yılmaz. Geziyle ilgili yaptığı açıklamada “İNFOTO olarak katıldığımız bu gezide ilçenin tarihini, kültür ve medeniyetini yakından görme ve fotoğraflama imkanı bulduk. Etkinlik boyunca Arapgir insanının misafirperverliğine ve samimiyetine tanıklık ettik. Bu gezi için Avrupa Birliği Başkanlığına, MAFSAD’a, Arapgir Belediyesine ve katılımcı arkadaşlara teşekkür ederim” dedi.

Proje Etkinlik Koordinatörü Barış Yıldız yaptığı açıklamada proje kapsamında Pütürge, Darende, Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerine daha önce geziler düzenlediklerini, şimdi de, gençlerle Arapgir’i gezdiklerini belirtti. Gençlerin geziden çok memnun kaldıklarını, daha önce Arapgir’in tarihi, turistik ve doğal güzelliklerini görmemiş olan gençlerle, buraları gezip gördüklerini, fotoğrafladıklarını ve katılımcıların buralara hayran kaldıklarını ifade ederek, bu süreçte kendilerine rehberlik yapan Arapgir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mesut Kavas’a ve gezi katılımcılarına teşekkür etti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)