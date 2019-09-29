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29 Eylül 2019 Pazar 16:19

Gençler Darende'yi Gezdi

T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığınca Yerel STK’lar Hibe Programı kapsamında desteklenen Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği-MAFSAD tarafından yürütülen, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Arapgir Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından da desteklenen Come and Join Us/Gel Katıl Bize adlı AB projesi çerçevesinde gençler için Darende Gezisi düzenlendi.

Gençler Darende'yi Gezdi
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Proje Koordinatörü Hüseyin Ballı yaptığı açıklamada Darende gezisi kapsamında öncelikle MAFSAD tarafından yürütülen “Come and Join Us/Gel Katıl Bize adlı projeleri hakkında katılımcı gençlere bilgi verildiğini, gençlerin öncelikle Akçadağ ilçemize bağlı Levent Vadisini gezdiklerini, daha sonra Somuncu Baba, Tohma Kanyonu ve Günpınar Şelalesi gibi yerleri ziyaret ettiklerini söyledi. Koordinatör Ballı emeği geçenlere teşekkür etti.

Geziye katılan MAFSAD üyesi ve katılımcı öğrencilerin matematik öğretmeni Sedat Kaya öğrencilerinin geziden çok keyif aldıklarını ve dolayısıyla çok mutlu olduklarını, projeyi destekleyen Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığına ve projeyi yürüten MAFSAD’a çok teşekkür ettiğini belirtti.

Katılımcılardan Sena da geziyle ilgili düşünce ve duygularını şu şekilde anlattı: “Ben Sena. Gündüzbey Anadolu Lisesi öğrencisiyim. MAFSAD “Gel Katıl Bize” projesi kapsamında bu geziye katıldım. Fotoğraf sanatıyla tanışmam ve doğa bilinci kazanmamız adına çok faydalı bir gezi oldu. Ellerimizde profesyonel fotoğraf makineleriyle ilk defa çekimler yaptık. Bizim için fotoğrafa güzel bir başlangıçtı. Ayrıca Malatya’nın böyle güzel yerlerini görme imkanımız oldu. MAFSAD’a teşekkürler”.


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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