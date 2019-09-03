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03 Eylül 2019 Salı 14:09

Gençlik Eğitim ve Kültür Merkezi İçin 1,5 Milyon TL Ödenek Çıktı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, eski Hanımınçiftliği Belediyesi Hizmet Binası’nın Gençlik Eğitim ve Kültür Merkezi olacağını söyledi. Başkan Güder, Gençlik Eğitim ve Kültür Merkezi için Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan 1,5 milyon TL ödeneğin çıktığını belirtti.

Gençlik Eğitim ve Kültür Merkezi İçin 1,5 Milyon TL Ödenek Çıktı
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Hanımınçiftliği Mahallesi’nde sürdürülen çalışmaları yerinde incelerken mahalle sakinlerine Ankara’da yapmış olduğu görüşmeler ve Hanımınçiftliği Mahallesi’nde sürdürülen çalışmalar hakkında bilgiler veren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, eski Hanımınçiftliği Belediyesi Hizmet Binası’nın Gençlik Eğitim ve Kültür Merkezi haline dönüştüreceklerini belirterek, “Hanımınçiftliği’ndeki belediye binasını Gençlik Eğitim ve Kültür Merkezi haline dönüştürülecek. Onların paraları çıkmış oldu ve kısa sürede başlayacaklar. Gençlik Spor Bakan Yardımcımız ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde 1,5 milyon TL bir para ile bu bölgedeki gençlerimizi burada eğitmek ve bilgilendirmek amacındayız. Hanımınçiftliği bölgesinde bir sosyal aktivite kazandırma adına böyle bir çalışmamız var. Bunu da Hanımınçiftliği’ne kazandırmış olacağız” dedi.

Hanımınçiftliği ve Orduzu Mahallesi’nde yapılan imar çalışmalarına da değinen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “İmar ile alakalı olarak seçimlerden önce şunu ifade etmiştik. Hanımınçiftliği’nde ve Orduzu'da şehirle bitişik olmalarına rağmen imar problemlerinin olduğunu biliyorduk. Gezerken hep bunu ifade ettik. Ve şu anda sözümüzde durduk. 10 bin dönümlük Hanımınçiftliği alanında çalışmalarımız yaptık. Meclis onayından geçti. Büyükşehir’de şu anda askıya çıkmış oldu. Aynı şekilde de Orduzu'da da. Biz buranın imarlarını yaptıktan sonra altyapı çalışmalarımız da olacak. Bununla alakalı olarak da Hanımın çiftliği bölgesindeki alt yapının sıkıntılı bir alt yapı olduğunu ve bunun değiştirilmesi gerektiğini hususunu gündeme taşımıştık. MASKİ ile yapılan görüşmelerde Doğu Kollektörü kısa zamanda bitecek. Burası biter bitmez Hanımınçiftliği ve Orduzu bölgesindeki alt yapı çalışmamızı da MASKİ ile birlikte başlayacağız” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 8 Eylül 2019 Pazar Günü Malatya’ya geleceğini hatırlatan Başkan Güder, “Battalgazi'de yüzde 70.46 oy aldık. Milletin bize bir teveccühü oldu, partimize teveccühü oldu. Bizde bu teveccühü boşa çıkarmama adına millete hizmet etmeye devam ediyoruz ve devam da edeceğiz. Şunu da ifade edeyim 8 Eylül Pazar günü sayın Cumhurbaşkanımız Malatya'ya teşrif edecekler. Kendi ifadeleri ile seçimlerden sonra en yüksek oy alan illerden başlayarak il ziyaretlerini başlatacaklarını kendileri ifade ettiler. Bu bağlamda Rize'yi ziyaret ettiler. Pazar günü Konya’yı ziyaret ettiler. Önümüzdeki Pazar günüde Malatya'yı ziyaret edecekler. Özellikle burada sayın Cumhurbaşkanımıza, genelde Malatya'mız ile alakalı, özelde de Battalgazi ile alakalı sorunlarımızı orada gündeme getireceğiz” ifadelerini kullandı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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