İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Ekim 2019 Çarşamba 15:42

Gençlik Meclisleri güçlerini birleştirdi

AB Sivil Düşün Programı desteği ile Malatya Yeşilyurt Kent Konseyi Gençlik Meclisi öncülüğünde Türkiye'nin 30 il/ilçesinden Gençlik Meclisi temsilcileri "Kent Konseyleri Perspektifinden Gençlik Hakları Çalıştay’ı" gerçekleştirdi. Çalıştay’da güçlerini birleştiren meclisler, dayanışma ve ortak eylemlilik kararı aldı.

Gençlik Meclisleri güçlerini birleştirdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı desteğiyle 18-20 Ekim 2019 tarihleri arasında Malatya Yeşilyurt Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin öncülüğünde Malatya'da "Kent Konseyleri Perspektifinden Gençlik Hakları Çalıştay’ı" gerçekleştirildi.

30 MECLİS BİR ARADA

Türkiye'nin dört bir tarafındaki 30 il veya ilçeden gelerek Malatya'da buluşan Gençlik Meclisi temsilcileri, üç gün boyunca; “Gençlik hakları, Kent konseyleri ağları, Meclislerin ihtiyaçları, Hedeflenen projeler ve yol haritaları.” konularında yoğun bir Çalıştay kapsamlı eğitime katıldı. Eğitimlerin ardından ortak bir metin hazırlayan temsilciler, Türkiye'de etki alanlarını genişleterek daha fazla gencin faydalanabileceği projeleri ortak bir şekilde hayata geçirme kararı aldı.

GÜÇ BİRLİĞİ YAPTIK

“Türkiye'deki Gençlik Meclislerini bir araya getirerek hak temelli yaklaşımla etkin projeler oluşturmak için Çalıştay’ı düzenledik.” diyerek sözlerini kaydeden, Yeşilyurt Kent Konseyi, Gençlik Meclisi Başkanı, Tayfun Özcan; "Bizim için bu buluşma gerçekten çok önemliydi. Yazdığımız projenin yalnızca bizim için değil, ulaşabildiğimiz kadar Gençlik Meclisi'ni kapsamasını istedik. Çok renklilik, kapsayıcılık, demokrasi ve sürdürebilirlik ilkelerimizle 30 Gençlik Meclisi ile fikirlerimizi tartıştık. Birbirimizin ufkunu genişletmeyi başardığımıza yürekten inanıyorum. Bundan sonraki süreçte, birbirimizle dayanışma içerisinde olup gençlerimize yönelik projeleri hayata geçireceğiz. Bu güç birliği ülkemizin gençlerini daha güçlü hale getirecek" ifadelerini kullandı.

YENİ NESİL YENİ TOPLUM

“Ülkenin çeşitli vilayetlerinden bir araya gelerek ortak bir platform oluşturan siz gençler, Yeni nesil ve yeni toplumu oluşturacak, nakış nakış örülen “Yeni Türkiye” kilimisiniz., diye konuşan Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Ahmet Berber; “Konseyimizin Gençlik Meclisi olarak başarılı organizasyonla bir araya gelerek gençlik ve sorunlarına kafa yoran emek veren siz gençler bu toplumun bir fırsatınız. Umuyor ve bekliyorum ki bu birliktelikten çok önemli kararlarla ayrılacak ve yine Türkiye’ye ufuk açacak güzel projelerin başlangıcını oluşturacaksınız. Sizleri Malatya’mızda ağırlamaktan onur duymaktayız.” şeklinde konuştu.

GENÇLER GELECEĞİMİZ

Çalıştay’ın açılışında gençlerle bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençleri Malatya'da ağırlamaktan onur duymaktayız.” İfadelerini kullandı. Mehmet Çınar; "Gençleri her zaman geleceğimiz olarak görüyoruz. Bugün burada olmanız bizi mutlu etmenin yanı sıra aynı zamanda geleceğimiz adına da umutlandırıyor. Her biriniz kendi şehrinizdeki gençlerin gelecekleri için gayret veriyorsunuz. Burada da birleşerek, kardeşlik hukuku kurarak tüm ülkemize örnek oldunuz. Kent Konseyimizin çalışmalarında her zaman yanlarında oluyoruz. Gençlik Meclisimizin de gayretlerini, çalışmalarını her zaman takdir ederek destek oluyoruz. Hayata geçirdiğimiz her şey gençlerimiz ve onların gelecekleri için" diye konuştu.

BAŞKAN ÇINAR UĞURLADI

Çalıştay’ın son gününde meclis temsilcileri, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile tekrar bir araya gelerek Çalıştay değerlendirmesi yaptı. Başkan Çınar, gençlere katılım sertifikası ve çeşitli hediyeler taktim ederek memleketlerine uğurladı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Çınar, “Gençlerimizi İyi Bir Geleceğe Hazırlamak Asli Görevimiz” Başkan Çınar, “Gençlerimizi İyi Bir Geleceğe...
Başkan Güder, “Cumhuriyet, Bir Mucizenin Ve Var Oluşun Adıdır” Başkan Güder, “Cumhuriyet, Bir Mucizenin Ve Var...
Başkan Çınar, “Cumhuriyet, Şanlı Tarihimizdeki Yeniden Dirilişin Adıdır” Başkan Çınar, “Cumhuriyet, Şanlı Tarihimizdeki...
Türk Kızılay’ından Yeşilyurt Belediyesi Emanet Çarşısına Büyük Destek Türk Kızılay’ından Yeşilyurt Belediyesi Emanet...
Yeşilyurt’un Mahalleleri Değişim Hizmetleriyle Farklı Bir Kimliğe Bürünüyor Yeşilyurt’un Mahalleleri Değişim Hizmetleriyle...
Battalgazi Belediyesi’nden Öğrencilere Sinema Etkinliği Battalgazi Belediyesi’nden Öğrencilere Sinema...
TOKİ Parkı Törenle Hizmete Açıldı TOKİ Parkı Törenle Hizmete Açıldı
Başkan Çınar, “Sizinle Gurur Duyuyorum” Başkan Çınar, “Sizinle Gurur Duyuyorum”
Yeşilyurt Belediyesi, Eğitim Hizmetlerine ‘Erdem Okulu’ Projesini De Ekledi Yeşilyurt Belediyesi, Eğitim Hizmetlerine ‘Erdem...
Başkan Çınar, Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı ve Yönetimini Ağırladı Başkan Çınar, Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı...
Büyükşehir Yazıhan Da Ulaşım Sorunlarını Çözüyor Büyükşehir Yazıhan Da Ulaşım Sorunlarını Çözüyor
“Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi“ Kuruldu “Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi“ Kuruldu
Başkan Çınar, 2.Ordu Garnizon Komutanı Tuğgeneral Altun’u Ziyaret Etti Başkan Çınar, 2.Ordu Garnizon Komutanı Tuğgeneral...
Battalgazi Belediye Meclisi Bölgede Bir İlke İmza Attı Battalgazi Belediye Meclisi Bölgede Bir İlke İmza...
Başkan Gürkan, Geri Dönüşüm Çevre Teknolojileri ve Sıfır Atık Fuarına katıldı Başkan Gürkan, Geri Dönüşüm Çevre Teknolojileri...
Yukarı Çık
banner687
banner691

Başkan Çınar, “Gençlerimizi İyi Bir Geleceğe...
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, üniversiteye hazırlanan öğrencilere katkı ve destek sunmak...

Haberi Oku