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16 Ekim 2019 Çarşamba 15:26

Güder, “Çalışanlarımızın Sağlığı Bizim İçin Önemli”

Battalgazi Belediyesi çalışanlarına 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında, Mobil sağlık tarama aracı ile sağlık taraması yapıldı. Sağlık taramasına katılan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi Belediyesi büyük bir aile ve biz ailemizin sağlığını önemsiyoruz” dedi.

Güder, 'Çalışanlarımızın Sağlığı Bizim İçin Önemli”
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Battalgazi Belediyesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında, alanında uzman hekimler tarafından Temizlik İşlerine Bağlı personeline sağlık taraması gerçekleştirdi. Akciğer Grafisi, Solunum Fonksiyon Testi, Odyometri, Hemogram (Kan Tam Sayımı), Biyokimyasal Kan Testleri, Görme Testleri ve Genel Fiziki Muayene testinin yapıldığı sağlık taraması kapsamında elde edilecek veriler personele ait sağlık takibi dosyalarına işlenecek. Ortaya çıkabilecek sağlık problemlerinin ve meslek hastalığının önceden belirlenmesinin yanı sıra, mevcut sağlık problemlerinin ortaya konulmasının amaçlandığı sağlık taramasında elde edilecek sonuçlar, çeşitli testlerden geçirilen işçi ve memurların sağlık takip dosyalarına işleniyor. Battalgazi Belediyesi, mobil sağlık tarama aracı ile ay sonuna kadar tüm personellerin sağlık taramasını yapmayı hedefliyor.

“ÖNCELİĞİMİZ İNSAN SAĞLIĞI DİYORUZ”

Yapılan sağlık taramasının önemine dikkat çeken Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Çalışan arkadaşlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği bizim için çok önemli. Battalgazi Belediyesi büyük bir aile ve bu büyük ailede bir organ da bir yerde problem varsa eğer o aileyi etkiler. Bizler bu düşünce ile hareket ediyoruz. Bugün özellikle iş güvenliği uzmanımız ve Belediye Başkan Yardımcımız ile beraber, Temizlik işleri Müdürlüğümüze bağlı personellerimizin sağlık taramasını gerçekleştirdik. Buradaki işçilerimizin sağlığını kontrol etme adına doktorlarımız buradalar. Burada çalışan personellerimizin şikayetlerini dinliyorlar ve yine onların yanında iş güvenliği uzmanlarımız var. İş güvenliği uzmanları bu arkadaşlarımızın şuana kadar nasıl çalıştıklarını, çalışma koşullarını değerlendiriyorlar ve çalışırken de nelere dikkat etmeleri gerektiği hususunda arkadaşlarımızı bilgilendiriyorlar. Öncelikle çalışanlarımızın sağlığı bizim için çok önemli. Sağlıklı olmayan bir bedenin çalışması verimli olması mümkün değil. Önceliğimiz insan sağlığı diyoruz. İnsan sağlığını koruduktan sonra bu koşulları ona uygun vaziyete getirdikten sonra ancak onlardan verim alabilirsiniz. Hem sağlık taraması yapılıyor hemde çalışanlarımızın çalışma sahalarında karşılaşmış oldukları sorunları arkadaşlar dinliyorlar. Koşulları iyileştirme adına ellerinden gelen çabayı gayreti arkadaşlarımız sarf ediyorlar. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizler oluşabilecek sorun ve problemleri giderme adına belediye olarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Zaman zaman arkadaşlarımız ile bu rutinin dışında toplantılar yapıyoruz. Amacımız daha huzurlu, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir Battalgazi’yi ihdas etmektir. Bunun içinde çalışmalarımızı aralıksız şekilde sürdürüyoruz” dedi.


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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