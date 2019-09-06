İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

06 Eylül 2019 Cuma 17:16

Güder Erdoğan’ın Mitingi İçin Malatya’lılardan Destek İstedi

Battalgazi Belediye Başkanı Osman güder bugün Eskimalatya’da esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. 8 Eylül Pazar günü saat 16’da Malatya’ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingine vatandaşları davet eden Güder, sayın Cumhurbaşkanımız Ak Partiye en yüksek üçüncü desteği veren Malatyalılara teşekkür etmek için geleceğini ifade etti.

Güder Erdoğan'ın Mitingi İçin Malatya'lılardan Destek İstedi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder bugün Eskimalatya’da vatandaşlarla bir araya geldi. Eski Malatya’da vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder bu ziyarette 8 Eylül Pazar günü ilimize gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingine destek istedi. Güder yaptığı açıklamada Türkiye çapında Ak Parti’ye en yüksek üçüncü desteği veren il olan Malatya ve Malatyalılara teşekkür için geleceğini ifade etti. Güder yaptığı açıkmalada: “ Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz 8 Eylül Pazar günü ilimize teşrif ediyor. Gezimizin esas amacı tüm vatandaşlarımızı Pazar günü Cumhurbaşkanımızın mitingine davet etmek. Cumhurbaşkanımız Malatya’da yapılan birçok açılışı da bu ziyaretinde gerçekleştirecek. Özellikle Suriye’de serbest bölge olarak oluşturulmaya çalışılan bölgeyi oluşturma adına şu an Amerika ile bir takım görüşmeler var. Sayın Cumhurbaşkanımız şunu ifade etti ‘şu an İdlib’den Türkiye’ye geçmek üzere olan 1 milyona yakın insan var. Biz bir yandan şu an Türkiye’de bulunan Suriye’lileri ülkelerine göndermek için gayret gösteriyoruz ancak öte taraftan sınırda bekleyen bir milyon insan Türkiye’ye gelmek istiyor. Onlarda ölümle burun buruna. Suriye’de güvenli bölgenin oluşturulup orada bekleyen 1 milyon insanın o güvenli bölgeye aktarılması lazım. Bununla alakalı olarak takriben bir hafta önce sayın Cumhurbaşkanımız Amerika ve Birleşmiş Milletlere 3 hafta içerisinde o güvenli bölgeyi oluşturup şu an Türkiye’ye geçmeye çalışan o bir milyon insanı aktarmak Türkiye’deki Suriyelileri de oraya gitmesini sağlamak için süre verdi. O sürede tamamlanmak üzere. Biliyorsunuz Malatya yerel seçimlerde Ak Parti’ye en fazla destek veren üçüncü il. Bununla birlikte biz Battalgazi olarak Metropol ilçeler arasında Türkiye birincisiyiz. Bizlerde Metropol ilçeler arasında yüzde 70,46 oy oranıyla en yüksek oyu aldık. Sayın Cumhurbaşkanımız Malatyalılara bu desteklerinden dolayı teşekkür etmek için geliyor. Buraya gelişinde dünyaya mesaj verilecek. Bu bir bağımsızlık mesajı olacak. Onun için biz istiyoruz ki Pazar günü Malatya’nın 15 Temmuz meydanı hınca hınç dolsun. Türkiye’nin birlik ve beraberliği tüm dünyaya gösterilmiş olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızda orada hem Türkiye’de hem uluslar arası arenaya mesaj versin diye iyi bir miting yapmak istiyoruz. O yönüyle sizleri ve tüm Malatyalıları davet ediyoruz. İnşallah orada birlik beraberlik içerisinde çok güzel bir mitingle hem Türkiye’ye hem dünyaya arzulamış olduğumuz mesajı veririz” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.


İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tur Otobüsü İle ‘Tarihe Yolculuk’ Sezonu Tamamlandı Tur Otobüsü İle ‘Tarihe Yolculuk’ Sezonu Tamamlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Eylül’de Malatya’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Eylül’de...
Başkan Güder, Zabıta Haftası Dolayısıyla Personelle Buluştu Başkan Güder, Zabıta Haftası Dolayısıyla Personelle...
Yeşilyurt Kent Konseyi “ KOSGEB Girişimcilik Kursu Sertifika” dağıtım töreni yapıldı Yeşilyurt Kent Konseyi “ KOSGEB Girişimcilik Kursu...
TGF Başkanı Karaca, Başkan Güder’i Ziyaret Etti TGF Başkanı Karaca, Başkan Güder’i Ziyaret Etti
Battalgazi Belediye Meclisi, Eylül Ayı Olağan Toplantısını Gerçekleştirdi Battalgazi Belediye Meclisi, Eylül Ayı Olağan Toplantısını...
Yukarı Çık
banner687
banner691

Tur Otobüsü İle ‘Tarihe Yolculuk’ Sezonu...
Battalgazi Belediyesi Tur Otobüsü, 2019 yılı turlarını tamamladı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder,...

Haberi Oku