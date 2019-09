Güder Erdoğan’ın Mitingi İçin Malatya’lılardan Destek İstedi

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder bugün Eskimalatya’da vatandaşlarla bir araya geldi. Eski Malatya’da vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder bu ziyarette 8 Eylül Pazar günü ilimize gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingine destek istedi. Güder yaptığı açıklamada Türkiye çapında Ak Parti’ye en yüksek üçüncü desteği veren il olan Malatya ve Malatyalılara teşekkür için geleceğini ifade etti. Güder yaptığı açıkmalada: “ Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz 8 Eylül Pazar günü ilimize teşrif ediyor. Gezimizin esas amacı tüm vatandaşlarımızı Pazar günü Cumhurbaşkanımızın mitingine davet etmek. Cumhurbaşkanımız Malatya’da yapılan birçok açılışı da bu ziyaretinde gerçekleştirecek. Özellikle Suriye’de serbest bölge olarak oluşturulmaya çalışılan bölgeyi oluşturma adına şu an Amerika ile bir takım görüşmeler var. Sayın Cumhurbaşkanımız şunu ifade etti ‘şu an İdlib’den Türkiye’ye geçmek üzere olan 1 milyona yakın insan var. Biz bir yandan şu an Türkiye’de bulunan Suriye’lileri ülkelerine göndermek için gayret gösteriyoruz ancak öte taraftan sınırda bekleyen bir milyon insan Türkiye’ye gelmek istiyor. Onlarda ölümle burun buruna. Suriye’de güvenli bölgenin oluşturulup orada bekleyen 1 milyon insanın o güvenli bölgeye aktarılması lazım. Bununla alakalı olarak takriben bir hafta önce sayın Cumhurbaşkanımız Amerika ve Birleşmiş Milletlere 3 hafta içerisinde o güvenli bölgeyi oluşturup şu an Türkiye’ye geçmeye çalışan o bir milyon insanı aktarmak Türkiye’deki Suriyelileri de oraya gitmesini sağlamak için süre verdi. O sürede tamamlanmak üzere. Biliyorsunuz Malatya yerel seçimlerde Ak Parti’ye en fazla destek veren üçüncü il. Bununla birlikte biz Battalgazi olarak Metropol ilçeler arasında Türkiye birincisiyiz. Bizlerde Metropol ilçeler arasında yüzde 70,46 oy oranıyla en yüksek oyu aldık. Sayın Cumhurbaşkanımız Malatyalılara bu desteklerinden dolayı teşekkür etmek için geliyor. Buraya gelişinde dünyaya mesaj verilecek. Bu bir bağımsızlık mesajı olacak. Onun için biz istiyoruz ki Pazar günü Malatya’nın 15 Temmuz meydanı hınca hınç dolsun. Türkiye’nin birlik ve beraberliği tüm dünyaya gösterilmiş olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızda orada hem Türkiye’de hem uluslar arası arenaya mesaj versin diye iyi bir miting yapmak istiyoruz. O yönüyle sizleri ve tüm Malatyalıları davet ediyoruz. İnşallah orada birlik beraberlik içerisinde çok güzel bir mitingle hem Türkiye’ye hem dünyaya arzulamış olduğumuz mesajı veririz” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)