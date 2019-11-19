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19 Kasım 2019 Salı 10:12

Güder, “Film Festivali İle Malatya’yı Dünyaya Tanıtmak İstiyoruz”

9. Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında Malatya’ya gelen oyuncu ve senaristler Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i makamında ziyaret etti. Başkan Güder, “Film festivalindeki amacımız Malatya’yı tanıtmak, Malatya kültürünü dünyaya açmak” dedi.

Güder, 'Film Festivali İle Malatya'yı Dünyaya Tanıtmak İstiyoruz”
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Festival kapsamında Malatya’da bulunan oyuncu Selahattin Taşdöğen, Senarist Talat Özpolat ve bazı senarist ve oyuncular, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e ziyarette bulundu.

Ziyarette konuşan Oyuncu Selahattin Taşdöğen Malatya’yı çok sevdiğini ve Malatya’nın kendisi için kardeş şehir olduğunu ifade ederek, “Daha önce de gelmiştim Malatya’ya ve çok da memnun kalmıştım. Çok sevdiğim illerden bir tanesi. İnsanlar çok cana yakın, dost canlısı. İstanbul gibi bir metropolde bizim özlediğimiz davranışları görmek güzel. Bunu bize çok güzel yansıtıyorlar. Gerek davranışları gerek yemekleriyle çok iyi ağırlıyorlar. 9. Uluslararası Film Festivali için geldik Malatyamıza. Film festivaline katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Malatya sadece kayısı ile değil, kültürel organizasyonlarla da adından söz ettirmeli. Bu şekilde Malatya kalkınmasına ivme katar. Malatya çok modern bir şehir, büyük bulvarları ve çok geniş caddeleri var. İnsanlar burada birbirlerine oldukça saygılı. Kaldırımlar neredeyse caddelerle eş değer genişlikte. Bu da kentin gelişmişlik seviyesini gösteriyor. Malatya kardeş bir şehir benim için, inşallah bundan sonra da sürekli gelip giderim.” dedi.

Malatyalı Senarist Talat Özpolat ise ziyarette yaptığı konuşmada: “Başta Sayın Osman Bey olmak üzere Malatya’yı bu denli medeni bir şehir yapan herkese teşekkür ediyorum. Bizler İstanbul’da medeni sinema, medeni tiyatro yapmak için çalışıyoruz. Ben Malatyalıyım ve Malatya’yı İstanbul’da her platformda anlatıyoruz. 10. Fil Festivali’nin 9’uncusundan daha iyi olacağını ben bu film festivalinde gördüm. Emeği geçenlere teşekkür ederim.” ifade etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Film Festivali kapsamında ilimizde bulunan sanatçılarımızı, yönetmen ve senaristlerimizi Malatya’da ağırlamaktan onur duyuyorum. Cuma günü açılışını yaptığımız film festivalinde amacımız, kültürel etkileşimi sağlamak. İnsanlar ne kadar birbirlerini tanır ve etkilenirse ortak yaşam da o derece kolaylaşır. Filmler sayesinde deniz aşırı ülkelere kültürümüzü taşıyoruz. Bu sayede insanlar kültürümüzden etkileniyor ve bizleri tanıyorlar. Bu da memnuniyet verici. Filmler, en sade en yalın iletişim aracıdır, bundan da istifade etmemiz lazım. Film festivali ile de birçok konuğu Malatya’da ağırlıyoruz.” şeklinde konuştu.

Battalgazi hakkında bilgiler veren Başkan Osman Güder şunları aktardı: “Battalgazi özellikle Türklerin Anadolu’ya gelişiyle, Malatya’ya yerleşmeleri ve Malatya üzerinden Anadolu’ya yayılmaları açısından Battalgazi çok büyük önem arz ediyor. Eskimalatya tarihimiz ve kültürümüzün yansıdığı açık hava müzesi diyebileceğimiz bir yer. 5 bin yıllık tarihe sahip Arslantepe’nin Battalgazi’de bulunması ilk devlet olma temelinin buradan atılması önem arz ediyor. Bu eserleri ulusal ve uluslararası bazda tanıtmak istiyoruz, insanların buraları sahiplenmesini istiyoruz. Film festivalindeki amacımız Malatya’yı tanıtmak, Malatya kültürünü dünyaya açmak. Malatya sürekli yeniliklere adapte olan bir ilimiz. Sanata yakın bir iliz ve sanat adına daha iyi işlerin yapılmasını istiyoruz. Bundan sonraki film festivallerinin daha iyi olması için desteklerimizi sürdüreceğiz.”



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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