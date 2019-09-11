Güder, “İstedik ki Ayrımız Gayrımız Olmasın”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Muharrem ayı dolayısıyla Malatya’daki Alevi Dedeleri ile iftar programında bir araya geldi. Battalgazi Belediyesi tarafından Çınar Park’ta düzenlenen İftar programına Hz. İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı Başkanı Doğan Karaduman, Ali Kapısı Derneği Başkanı Muhsin Topal Cengiz, Hacı Bektaş-I Veli Kültür Merkezi Başkanı Hasan Meşeli ve dernek yönetimi, Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdulkadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık katıldı.

GÜDER: “İSTEDİK Kİ AYRIMIZ GAYRIMIZ OLMASIN”

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Güder, “Bugün Muharrem ayının 11.gününü yaşıyoruz. İstedik ki ayrımız gayrımız olmasın. Birlikteliğimizi görmek ve göstermek adına bugün sizlerle iftar soframızda buluşmak istedik. Türkiye tüm mozaikleri ile güzel bir ülke. Bu mozaiği dedelerimizin vasıtasıyla Malatya’mızda gerçekleştirmiş olduk. Malatya’mızda ülkemizin vatanımızın birliğine kast etmek isteyenlere, hiç birimiz fırsat vermedik. Bunun örneklerini 15 Temmuz’da hepiniz müşahede ettiniz. 15 Temmuz’un şekillendiği girişimin yapıldığı gün, özellikle hükümet meydanında bulunduğumuz anda Paşaköşkü’nde bir takım eylemler yapmak istediler. İnsanlarımızı karşı karşıya getirmek istediler. Allaha şükürler olsun büyüklerimizin, sivil toplum örgütlerinin araya girmesi ile böyle bir fesatlık önlenmiş oldu. Bugün burada bu birlikteliği gösterme adına Muharremi yaşama ve yaşatma adına bir aradayız. Muharrem hüzündür, Muharrem matemdir, Muharrem evladı Resulün katledildiği ve tüm insanlık adına utanç verici bir olaydır. Kim tarafından nerde nasıl gerçekleştirilirse, gerçekleştirilsin biz bugün o matemi o yası oruçlarımızı tutarak, onlara gereken saygıyı göstererek anıyoruz. Bundan sonra bu tür girişimlerde bulunanlara inşallah hep birlikte siper duracağız. Tüm katılanlara teşekkür ediyoruz” dedi.

CENGİZ: “NİFAK SOKMAK İSTEYENLERE ÖRNEK OLSUN”

Ali Kapısı Derneği Başkanı Muhsin Topal Cengiz ise; “Bugün Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder başkanımın nazik davetleri üzerine buradayız. Kendisine teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bir alevi dedesi olarak muharrem ayında yassı matem ayı Muharremde oruç açmada sofrasında bulunuyorsak, sofrasında rıza lokmasında artık bizlerde doğal olarak ev sahibi oluyoruz. Bizler Anadolu’ya Horasandan gelen Hünkar Hacıbektaş Veli kültür ve öğretisi ile toplum içerisinde irşad yapan ve onların soyundan gelen dedeler olarak onların teorisi, felsefesi üzerinden yürüyoruz. Hünkar Hacıbektaş-i Veli dilinden Yunus hazretleri buyurur ki; ‘72 millete bir nazarla bakmayan halka müderris olsa da; Hakk'a âsîdir, hayvan sayılır. Eğer ki Allah sevdi yarattıysa hiç kimsenin sevmeme yada kabul etmeme gibi bir lüksü yoktur.’ İşte bu güzellikler ki bütün insanları yaratılmışların en kutsal olanı, özgür ve bağımsız olarak yaratandan yönelen varlıklar olarak kabul ederiz. Bugün burada yassı matem mahi Muharrem de ayın on birinci günü. Cümlemizin oruç tutan tutmayan iki cihan serveri Muhammet Mustafa’nın ‘ciğer köşelerim, cennet gençlerinin efendisi’ dediği Hz. Hüseyin’in yasını tutan ve onun için oruç tutan bütün canların ibadetleri oruçları ve niyazları, yasları hak katında kabul olsun. Cenabı hak bu ayı vesile kılaraktan kardeşliğimizi bozmasın, bu kardeşliğimiz ilelebet bütün çabalarıyla beraber nifak sokmak isteyenlere örnek olsun” şeklinde konuştu.

KARADUMAN: “ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Nazik ziyaretlerinden dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini ileterek sözlerine başlayan Hz.İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı Başkanı Doğan Karaduman ise; “Bu yassı matem ayında birlik ve beraberliğimizin gösterilmesi adına bizi davet eden Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder beyefendiye teşekkür ederiz. Dün Muharrem’in onu idi. On Muharrem, 1339 yıl önce Peygamber efendimizin sevgili torunu, Hz. Ali’nin sevgili oğlu Hz. İmam Hüseyin’in şehit edilişinin yılıydı. Bu katliamı yapan yezit ve askerlerine lanet okuyorum. Bu ay yassı matem ayı. Bu ayın Ülkemize ve özellikle Malatya’mıza dostluk, barış, huzur, birlik ve beraberlik getirmesini yüce Allahtan niyaz ediyorum.”

MEŞELİ: “KERBELA ŞEHİTLERİNİ RAHMETLE ANIYORUZ”

Hacı Bektaş-I Veli Kültür Merkezi Başkanı Hasan Meşeli, “Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselatu vesellem efendimizin sevgili torunu Hz. Ali ile Hz. Fatıma’nın ciğer paresi, cennet gençlerinin seyidi ve efendisi Hz. İmam Hüseyin efendimiz ile 72 şühedasının on Muharrem 680 tarihinde Kerbela’da Muaviye’nin oğlu Yezid tarafından, binlerce kişilik ordusu ile 72 şühedasının hunharca katledilişinin 1339.ncu yıl dönümünü büyük bir hüzün içerisinde anmaktayız. Tarihte insanlar daima mazlum ile mahsun’un zalime karşı hak ile batılın ve yoksul ile fakirin zulmedenin bu eylemlerine karşı insanlık alemi tarihler boyunca bu mücadeleyi yapmışlardır. Ama ne hazin bir tecellidir ki; Emeviler İslam’a en büyük kötülüğü sokmuşlar. Hz. Ali efendimizin gerek Bedirde, Uhud’da, Hendek’de, Yermük’de zatu selasında beni nadirde beni necarda İslamın düşmanlarına karşı Allah’ın emriyle bu kafirleri cehennem’e gönderdiği için Hz.Ali’den bu Emeviler intikam almışlardır. İslam’a en büyük zalimi en büyük nifakı sokmuşlardır. Hz. Hüseyin’in Kerbela’da yere dökülen muazzez ve mübarek kanının bereketi ile İslam dini daha büyük bir ivme kazandı. İslam dini anlam kazandı ve mazlumlar ve mahzunlar kıyamete kadar zalimlere kafa tutsun diye İslam’ın en şerefli bir abidesini oluşturdu. Ben bu duygu ve düşünceler içerisinde yüce peygamberimiz Hz.Muhammed aleyhisselatu ve sellem efendimiz ile onun sevgili ehlibeytini buradan bir kere daha Kerbela şehitlerini rahmetle, ta’zimle, saygıyla anarken yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed aleyhisselam’a buradan selat-u selamlarımı yolluyor ve bu ayda yapılan taat ve ibadetlerin hayır ve hasenatların yüce Mevla’nın dergahı izzetinde boşa gitmeyerek kabul edilmesini Allahtan diliyor, ve bize bu hüsnü teveccühü gösteren Battalgazi Belediye Başkanımız Sayın Osman Güder beyefendiye, siz değerli dostlarıma buradan şükranlarımı sunuyorum.”

DURAN: “BİRLİĞİMİZ DAİM OLSUN”

Birlik ve Beraberliğin daim olması temennisinde bulunan Battalgazi Kaymakamı Abdülkadir Duran, şunları söyledi: “Öncelikle böyle bir yemekte bizleri bir ayara getirdiği için belediye başkanımız Osman Güder’e çok teşekkür ediyorum. Böyle bir şeyi düşünmesi bile çok güzel bir şey. Tarih de dünya tarihin de Muharrem Ayı ile ilgi olarak çok farklı rivayetlerden bahsedilir. Hz. Adem’in yer yüzüne indiği günün yine Muharrem Ayına denk geldiği, Hz. Nuh tufanının yine Muharrem Ayına denk geldiğinden bahisler açılır. Fakat Muharrem Ayında özellikle İslam Dünyası açısından en hüzün verici en acı olan hadise malumunuz hepinizin de bildiği üzere Kerbela hadisesidir. Peygamber efendimizin değerli kıymetli torunlarının yezit tarafından katledilmesi hadisesidir. Bu matem sadece bir kesimin bir mesebin bir meşrebin matemi değildir. Kalbinde İslam düşüncesini ve imanı taşıyan herkesin matemidir. Yani Peygamber efendimizin torunu olan Hz. Hüseyin efendimize yapılan bu şeyi reva görecek ya da onu kabullenecek herhangi bir Müslüman’ın olması mümkün değildir. Biraz önce Hasan Meşeli Başkanımızla konuşurken de ona ifade ettim. Bizim Erzurum’lu Alvarlı Efe Hazretlerinin meşhur bir beyitti vardır. Günün anlam ve önemini en güzel özetleyen beyitlerden bir tanesidir. Diyor ki '' Bu gün mah-ı Muharremdir, muhibb-i hanedan ağlar. Bu gün Eyyam-ı matemdir, bu gün ab-ı revan ağlar. '' Sözün en güzelini söylemiş ben de onun beyitliğiyle konuşmamı nihayetlendirmek istedim. Tekraren bizi bir araya getiren çok kıymetli başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Siz değerli katılımcılarımıza katılımları için teşekkür ediyoruz. Birliğimizin ve beraberliğimizin daim olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

ÇALIK: “BERABERCE YÜRÜMEMİZ VE YOL ALMAMIZ GEREKİYOR”

Son olarak konuşan AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Bu yas gününde Rabbim bizlere bir daha Kerbela’lar yaşatmasın diye dua ederek başlamak istiyorum. Rabbim hepinizin, hepimizin tuttuğu oruçları ibadetleri kabul etsin makbul eylesin. Bizim yaşamış olduğumuz coğrafyada Orta Doğu coğrafyasında kadın gözyaşının sürekli aktığını biliyoruz. Gözyaşının rengi yoktur, akan gözyaşı insanın gözyaşıdır. Ne dili ne rengi nede etnik kökeni vardır. Gözyaşlarını hep beraber silmemiz ve kardeşlik hukukunu tüm dünyaya yaymamız gerekir. Biz Müslüman coğrafyasının insanları olarak hepimiz bu yolda beraberce yürümemiz ve yol almamız gerekiyor. Bugün çok kıymetli Osman Güder başkanımız Muharrem ayı vesilesi ile iftarda bizleri buluşturdu. Bugün on bir Muharrem ve inşallah yarın son 12.günümüzde orucumuzu bir kez daha Rabbim kabul eylesin. Biraz önce Hasan Meşeli dedem konuşurken hala bu dünyada yezit’lerin var olduğunu biliyoruz. Rabbim onlara fırsat vermesin, o zalimlerden hepimizi, ülkemizi milletimizi, devletimizi, bütün Müslüman kardeşlerimizi korusun inşallah. Biz Müslümanlar olarak Alevisiyle, Sünnisiyle, kitabımız bir, kıblemiz bir, Rabbimiz bir, Peygamberimiz bir ve hepimiz Hz.Ali sevdalısıyız, dolayısıyla bizim içimize nifak tohumu ekmek isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Bugüne kadar vermek isteyenlere de asla geçit vermeyeceğiz. Bu mübarek günde bizleri bir araya getiren yüce Rabbime hamd ediyorum ve vesile olan Osman Güder başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)