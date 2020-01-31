Güder, “Malatyamızda Hasarlı Yapı Sayısı 15 Bine Yaklaşıyor”

Deprem sonrasında büyük hasar gören Battalgazi bölgesindeki Eskimalatya’ya yetkililerin ziyaretleri devam ediyor. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder Eskimalatya bölgesinde vatandaşla bir araya gelerek, hasar gören binaları inceleyerek vatandaşlara geçmiş olsun temennilerinde bulundu. Deprem sonrasında 3 binin üzerindeki dilekçeye cevap verilerek hasar tespitlerinin yapıldığını ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi’mizde şuan kerpiç binalar ile birlikte toplamda 240’a yakın yıkık binamız var. Tek katlı binalarımız dahil olmak üzere 30 tane binamız mühürlendi” diye konuştu.

6.8’lik depremle evleri zarar gören vatandaşlar, bir an olsun yalnız bırakılmıyor. Başkan Güder ilçe Kaymakamlığı tarafından Eskimalatya da dağıtımı yapılan kumanya dağıtımına eşlik etti. Vatandaşlarla bir araya gelen başkan Güder depremde hasar gören binalar ve işyerlerinde incelemelerde bulundu.

BAŞKAN GÜDER: “30 BİNAMIZ MÜHÜRLENDİ”

Eskimalatya merkezde vatandaşla bir araya gelen Başkan Osman Güder, vatandaşlara hükümetin deprem sonrası yaptığı yardımları anlattı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “Milletvekillerimiz olsun belediye başkanlarımız olsun tüm yetkili arkadaşlarla beraber Cuma akşamı saat 20:50’den itibaren sahadayız. Bugün depremin üzerinden bir hafta geçmiş oldu. Hasar tespitlerinin yapılması hususunda arkadaşlarımızı yetkilendirdik. Şuana kadar elimize ulaşan hasar sayısı 10 binin üzerinde. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün koordinasyonuyla şuana kadar 3 binin üzerindeki dilekçeye cevap verilerek hasar tespitleri yapıldı. Battalgazi’mizde şuan kerpiç binalar olmak üzere toplamda 240’a yıkık binamız var. Tek katlı binalarımız dahil olmak üzere 30 tane binamız mühürlendi. Almış olduğumuz rakamlara göre 1875 civarında ağır hasarlı konutumuz var. Tabi buralarda hasar tespit çalışmaları devam ettiğinden dolayı, bu rakamlar artabilir. İkinci bir kalıcı tespit çalışmalarına da başlanıldı. İnşallah bu kalıcı tespit çalışmalarından sonra da vatandaşlarımızın kendi evlerinde oturup oturulmayacağı hususunda bilgilendirilecek. Bu çalışmayı ivedilikle yapıyoruz.

“ TOKİ TARAFINDAN 2 BİN 500 KONUT YAPILACAK”

Çevre Şehircilik Bakanımız sayın Murat Kurum Malatya’mıza teşrifi sırasında bir görüşme sağladık. Malatya’mıza TOKİ tarafından 2500 civarında konut yaptırılacak. Bu konuyla ilgili yer tespiti için çalışmalar sürüyor. Merkezde 500 konut yapılacak. Yani yıkılan konutların yerinde yeni konutların yapılmasında herhangi bir sakınca yok ise buralara 500 konut yapılacak. Yine toplu bir şekilde toplu konutun yapılabilmesi için alan olarak Battalgazi bölgemizde yapmış olduğumuz incelemeler neticesinde ve jeolojik çalışmalar sonucunda Gelincik Tepesinin kentsel dönüşüme uygun bir yer olduğu tespitinde bulunduk. Hala çalışmalar devam ediyor. Depremde evleri zarar gören Bulutlu Mahalle sakinlerimiz ve diğer depremzede vatandaşlarımız da buralardan ev alabilirler. Böylece Battalgazi’mizde takriben 1000 konut yapılarak zarar gören vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. ilk andan itibaren bugüne kadar bölgemizde 500 civarında çadır kuruldu. Belediyemiz tarafından 13 bin vatandaşımıza sıcak yemek ikramında bulunduk. Her çadıra ısıtıcı, yeteri miktarda battaniye, yatak, kuru gıda paketleri, hazır yemek konusunda da her türlü imkan devletimiz tarafından seferber edildi.

“ALACAKAPI CAMİMİZİN BİR AN ÖNCE YIKILMASI GEREKİYOR”

Biz bundan sonraki süreçte de vatandaşımızın ihtiyaçlarını giderme anlamında çalışmalarımızı süratle devam ettiriyoruz. Umuyoruz ki bir hafta içerisinde hasar tespitlerimiz de bitmiş olacak. Vatandaşlarımızın evlerinde oturup oturmayacağı hususunda net bilgi verilmiş olacak. İki tane merkezde camimiz var, Ulu Cami ve Alacakapı Camimiz. Ulu Camimizin Vakıflar bölge Müdürlüğü tarafından hasar tespit çalışmaları yapıldı. İnşallah kısa vadede ibadete sunulması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Ancak Alacakapı’da bulunan merkez camimizin yıkım kararı alınmış oldu. Zaten daha önceden de bu caminin depreme dayanıksız olması nedeniyle merkezde bir cami inşa edildi. Şuan yüzde 80 civarında yapımı tamamlandı. Yüzde 20 eksikliği mevcut. Bununla da alakalı olarak gerekli yerlerle iletişimde bulunduk. İnşallah kısa sürede orayı da ibadete açıp Eskimalatyamızın bu sıkıntısını gidermiş olacağız.” dedi.

Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdulkadir Duran da Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile birlikte deprem anından itibaren sahada olduklarını dile getirerek,“İlçemizde 24 Ocak’tan beri belediye başkanımızla beraber sahadayız. O gece sabaha kadar vatandaşlarımızı ziyaret ettik, acil müdahale edilmesi gereken yerlere müdahale ettik. Bu sürecin sonucunda ertesi günlerde değişik mahallelerimizi kırsal alanda olan mahallelerimizi yine belediye başkanımızla birlikte gezdik. Sonuç itibariyle geldiğimiz noktada 2772 evimizin ağır hasar tespitini yapmış bulunmaktayız. Bu evlerle ilgili olarak Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünden Sayın Bakanımızın açıkladığı hak sahibi vatandaşlar ödemelerini peyder pey i alacaklar. Bunun dışında yine ilçemizde yaklaşık 13 bin vatandaşımıza belediyemiz tarafından sıcak yemek dağıtıldı. Yaklaşık 10 bin vatandaşımıza biz hazır gıda şeklinde yemek olarak gerçekleştirdik. Eskimalatya meydanında da bir tır kumanya dağıtımı yaptık ve şuanda hali hazırda Battalgazi ilçesinde 12 farklı mahallemizde 12 farklı meydanda Cuma çıkışı cami önünde vatandaşlarımıza gıda dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Ayrıca battaniye ısıtıcı ve çadır ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricam ihtiyaçlarını muhtarları aracılığıyla veya kendileri direk valiliğimizin önünde kurulan Afet çadırına bildirebilirler, kaymakamlığımıza bildirebilirler. Biz onların bildirimlerini işleme koyup gereğini en hızlı seri ve ivedi şekilde yerine getireceğiz hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz.” dedi.

Kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Güder’e teşekkür eden Alacakapı Mahallesi Muhtar Nafiz Sayın ise “Depremin ardından devletimizin bütün kurumları Valimiz, Kaymakamımız, Belediye Başkanlarımız, Milletvekillerimiz ve Bakanlarımız ilk andan itibaren konuyla ilgilendiler. Gerekli yardımlar ve çalışmalar için talimatlar verildi. Alacakapı bölgesinde özellikle bizim mahallemizde hasar çok fazla. Yaklaşık 300 evde oturulmayacak raporu verildi. 1224 yılında yapılan tarihi Ulu Camimiz son depremde büyük bir hasar aldı. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Alacakapı Mahallesinin afet kapsamına alındığını söyledi bizlere. Alcakapı’da yaşanan depremde hasar gören vatandaşlarımızın hiç biri mağdur olmayacak. Malatya’da hiç kimse mağdur olmayacak. Elazığ’da kimse mağdur olmayacak. Hasar tespitleri bittikten sonra Valiliğimiz aracılığı ile ödemeler yapılacak. Vekillerimiz, Belediye Başkanlarımız bizler için yoğun bir çaba sarf ediyor. İlginiz ve alakanızdan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Vatandaş ile yapılan görüşmenin ardından Başkan Osman Güder, ilçede zarar gören binaları inceleyerek, ilçedeki son durum hakkında bilgi aldı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)