Güder, Teknopark Sohbetlerinin Konuğu Oldu

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder İnönü Üniversitesi Teknopark’ta düzenlenen kahvaltı sohbetlerinin konuğu oldu. Başkan Güder, “Malatya’nın bir sanayi kenti olması için sanayinin üniversite ile buluşması ve üniversitedeki teknolojik alt yapıdan yararlanması gerekiyor. Bu hususta Battalgazi Belediyesi olarak elimizden geleni yapmaya hazırız.” dedi.

Malatya’nın teknoloji üssü olan ve birçok alanda bilimsel ve teknolojik çalışmaların yapıldığı İnönü Üniversitesi’ne bağlı Malatya Teknoloji Geliştirme Bölgesi(TEKNOPARK)’inde kahvaltı programı düzenlendi. Programın konuğu Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder oldu. Güder, burada faaliyet gösteren firmaların yöneticileri ve üniversitedeki öğretim görevlileri ile bir araya geldi.

Kahvaltı programının ardından yeniliklere açık, girişimci ve katılımcı olarak bulunan öğrenciler ve hocalarla Battalgazi Belediyesi’ne yönelik projeler hakkında fikir alış verişinde bulunuldu.

“2018 YILINDA 19 MİLYONLUK ARGE SATIŞI YAPILDI”

Programda TEKNOPARK Genel Müdürü Fatih Kocamaz TEKNOPARK’ın faaliyetleri ile ilgili bilgiler verdi. Kocamaz yaptığı açıklamada, “Teknopark 2013 yılında faaliyetine başladı. O dönemden sonrasında yükseliş trendi yakaladı. Biz göreve geldikten sonra gösterdiğimiz ilgi ve alaka ile firma sayısında artış yaşandı. Göreve geldiğimizde 14 firma vardı. Şimdi ise 61 firma bulunuyor. Yüzde 40 doluluk oranımız var ve halen firmalardan talepler geliyor. ARGE ciromuzu 2 milyon TL’den 19 milyon TL’ye çıkardık. 2018 yılında 19 milyonluk ARGE satışı yapıldı. Ağırlıklı olarak yazılım sektörü bulunuyor ve bu rakam Teknoparkımızın yüzde 75’lik kısmını kapsıyor. Geri kalan elektrik, elektronik, makine, imalat gibi firmalar var. Bizde 3 ana başlık var ve bu başlıklara uyan firmalara yer açıyoruz. Firmaların projeleri hakem heyetinde inceleniyor. Projeler kabul gördükten sonra firmanın talep ettiği süre boyunca kendilerine zaman tanıyoruz. Bu süre sonunda devam etmek isterse yeniden proje veriyor. Burası Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ukdesinde olan bir birim. Bu birimin toplamda 13 ortağı var. En büyük hissedar İnönü üniversitesi, Ticaret Odası’nın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi ve bazı özel iştirakler bulunuyor.” dedi.

“SANAYİ İLE ÜNİVERSİTE BULUŞMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA HAZIRIZ”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise programda yaptığı konuşmada, “Teknopark’a ziyaret gerçekleştirdik ve burada yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldık. İsteğimiz tecrübenin bilim ile buluşması. Malatya aynı zamanda bir sanayi kenti ve sanayinin üniversite ile buluşması ve üniversitedeki teknolojik alt yapıdan yararlanmasını istiyoruz. Bu hususta elimizden geleni yapmaya da hazırız.” ifadelerini kullandı.

“SON ZAMANLARDA ÜNİVERSİTELERİMİZ BİLİM YUVASI HALİNE GELDİ”

Teknolojinin önemine vurgu yapan Başkan Osman Güder, “Dünya teknoloji dünyası ve dünyadaki ülkeler teknolojiyle varlıklarını idame ettiriyorlar. Savaşlarını teknoloji üzerinden sürdürüyorlar. Buna ayak uydurma konusunda Malatya’da ve Türkiye’de gerekli çaba sarf ediliyor. Türkiye’de özellikle Turgut Özal döneminden önce üniversite ve askeri alanlar topluma kapalı alanlardı. Sonrasında askeri alanlar ve üniversiteler halka açıldı. Bu da halkta memnuniyet oluşturdu. Bundan sonra da bilim yuvası olan üniversitelerimiz, halk ile teknoloji ile sanayi ile tarım ile savunma ile hareket ederek bu birimlerdeki teknolojiyi en üst düzeye çıkarma adına gereken çabayı göstermiş oldular. Üniversitelerimizi bilim yuvası haline getirip toplumun hizmetine sunma adına daha fazla çalışmalar yapılmalı. Son zamanlarda gördüğümüz olgular da bu yönde. Özellikle Malatya Turgut Özal Tıp Merkezimiz de karaciğer ve kalp konusunda ciddi gelişmelere imza atıldı.10 tane hastaya aynı anda karaciğer nakli yapılması dünyada ilkler arasına girdi ve takdir kazandı. Üniversitemiz ve sanayi kesiminde güçlerin birleşmesiyle toplumun refahı daha ileri seviyelere götürecektir.” dedi.

SON YILLARDAKİ TEKNOLOJİK GELİŞİMLER SAYESİNDE TÜRKİYE DÜNYADA ‘BENDE VARIM’ DİYOR

Türkiye’nin stratejik bir konuma sahip olduğunu ve bu nedenle de teknolojik olarak güçlü olması gerektiğini kaydeden Başkan Güder, “Özellikle millete hizmet eden birimler olarak hepimiz üzerimize düşeni yerine getirmemiz lazım. Türkiye eski yerleşkelerin olduğu yerlerden bir tanesi. Burada yaşamak kolay değil. Yaşanan olaylara baktığınızda dünya üzerinde yer altı kaynaklarının paylaşımı için emperyalist ülkelerin düzenlediği eylemler bölgemizde gerçekleşiyor. İran –Irak savaşı, Afganistan, Doğu, Afrika savaşları hep bölgemizde cereyan ediyor ve biz bunlardan etkileniyoruz. Teknoloji ile bilimi veya tecrübeyle bilimi birleştirmemiz sonucunda savunma sanayinin yüzde 20’lerden yüzde 80’lere çıkıyor olması, Türkiye’nin dünyada ‘Bende varım’ demesini sağlıyor. Bütün Avrupa, Amerika, bugün doğu Akdeniz’de ki hazineye sahip olma adına verdikleri mücadelede, Türkiye’nin bugünkü pozisyonda orada bende varım diyebiliyor. Bilinçli insanlarımız bunu daha üst seviyelere çıkaracaktır. Az önce de hocamızın ifade ettiği gibi 19 milyon civarında bir çalışmada elde edilen gelirler Malatya için kayda değer bir çalışmadır. Biz istiyoruz ki bu rakamlar çok üzerine çıksın. Arkadaşlarımızın çalışmaları neticesinde de yükseliş sağlanacaktır. Güçlü bir üniversite, güçlü bir Malatya güçlü bir Türkiye için hepimizin çalışması lazım. Fatih hocama ve ekibi ile paydaşlarına çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)