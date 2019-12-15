Güder, “Temiz ve Sağlıklı Toplum İçin STK’ları Destekliyoruz”

Himayeye Muhtaç Yaşlılar Çocuklar ve Kadınlar Sosyal Yardım ve Dayanışma Derneği Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i ziyaret etti. Başkan Osman Güder, “Bizler belediye olarak STK’ların önemli görevler yerine getirebilmeleri için katkı ve destek sağlamalıyız.” dedi.

Kısa adı HİMYAÇ DER olan ve genel merkezi Malatya’da bulunan Himayeye Muhtaç Yaşlılar Çocuklar ve Kadınlar Sosyal Yardım ve Dayanışma Derneği, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i makamında ziyaret etti. HİMYAÇ DER Genel Başkan Ece Budan ve yönetimi Başkan Güder’e yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

“STK’LARA DESTEK OLUNMASI LAZIM”

Sivil Toplum Kuruluşlarının geleceğin Türkiyesi’nde önemli işler yapacağına gönülden inandığını belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “HİMYAÇ DER’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Önemli bir görevi yerine getiriyorlar. Allah onlara güç, kuvvet versin. Bu toplumun ortak paydası, fayda sağlayacak, toplumun huzuru sağlayabilecek, yaşam kalitesini, konforu sağlayabilecek çalışmalar yapmak hepimizin asli görevi. Sivil toplum örgütleri yeri geldiğinde toplumun gözü kulağı olabiliyorlar. Ülkemizde son 20 yılda STK’ların sayısı ciddi olarak arttı. Bizler de belediye olarak STK’ların önemli görevler yerine getirebilmeleri için katkı ve destek sağlamalıyız. Temiz, sağlıklı toplumu oluşturma adına hepimiz üzerimize düşeni yapmak zorundayız.” dedi.

“SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNE BÜYÜK SORUMLULUK DÜŞÜYOR”

Oluşan Problemlere karşı Sivil Toplum Örgütleriyle birlikte mücadele edilmesi gerektiğini belirten Başkan Güder, “Malatya için en büyük sorunlardan bir tanesi uyuşturucu problemi. Kullanımı maalesef ki ücra mahallelere kadar indi. Bunun artık bir şekilde engellenmesi lazım. Kolluk kuvvetleri işin bir yönü. Burada sivil toplum örgütlerine büyük sorumluluklar düşüyor. İnşallah sivil toplum kuruluşları ile el ele vererek problemleri çözeceğiz. Malatya huzurlu bir kent. Bugüne kadar insanımız birlik ve beraberlik içerisinde kardeşçe yaşadı. Bu birlikteliğimizi hepimizin koruması lazım. Çok fazla göç alıyoruz ve bu göçün çoğunluğu dezavantajlı kesimden oluyor. Bu kesim de bu tür eylemlere yatkın insanlar oluyor. Battalgazi bölgemiz biraz daha dezavantajlı durumda ve bu nedenle bizlerin çok daha fazla çalışması lazım.” ifadelerini kullandı.

“OLUŞTURDUĞUMUZ EKİP EV ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRİP SORUNLARI TESPİT EDİYOR”

Belediye bünyesinde oluşturulan ekip ile ilgili de bilgiler aktaran Güder, “Belediyede bir ekip oluşturduk. 700 civarında eve ziyarette bulundular. Bu yönüyle topluma nasıl destek olabiliriz, ne gibi ihtiyaçlar var, hangi mahallede ne gibi sorunlar var, bunları tespit ediyorlar. Bu tespitler sonrasında gerek valiliğimiz ile gerek il emniyet müdürlüğüz ile gerekse de kaymakamlığımız ve diğer resmi kurumlarla bu tespitlerimizi paylaşıyoruz ve ortak bir payda altında birleştiriyoruz. Amacımız halkın huzurunun devam etmesi. Sizler de hiçbir ücret almadan zamanınızı insanlar için harcıyorsunuz. Bu yönden de sizleri taktir ediyoruz.” şeklinde konuştu.

“BİRLİKTE ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YAPACAĞIZ”

HİMYAÇ DER Genel Başkanı Ece Budan ise “HİMYAÇ DER’in Malatya’da Genel merkezi var. Aynı zamanda 11 ilde şubesi olan ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı bütün kurumları içeren, kadın, uyuşturucu gibi toplumun yarası olan konularda çalışan bir derneğiz. Gönüllü olarak önemli konularda mücadele veriyoruz. Bu çalışmalarla birlikte Malatya’da ve Türkiye’de toplumu ilgilen konularda çalışmalar yürütüyoruz. Sizlere de çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Bundan sonra birlikte çalışmalar yapacağımıza inanıyorum.” açıklamasında bulundu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)