Güder, Yeni Projeler İle İlgili Meclise Bilgi Verdi

Battalgazi Belediye Meclis Toplantısının Kasım ayı ilk birleşimi Battalgazi Belediyesi Meclis Salonunda yapıldı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder başkanlığında yapılan toplantıda ağırlıklı olarak imar konuları görüşüldü. Bazı maddeler karara bağlanırken, bazı maddeler ise imar komisyonuna sevk edildi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder meclis toplantısında yaptığı konuşmada Belediyenin kiralık araç yükünden kurtulduğunu ifade ederek, “Battalgazi Belediyesi için, bundan sonraki süreçte kiralamanın belediyemiz için uygun olmadığını bu araçların alınmasının uygun olacağını sizlerle defaten konuşmuştuk. Şükürler olsun bu icraatımızı gerçekleştirmiş olduk. Temizlik şantiyemizin olduğu yerde, Hanımınçiftliğinde Cuma günü araçlarımızın teşhirlerini yapacağız. 10 milyonun üzerinde bir yatırım yapmış olduk.” dedi.

“DERME DERESİ ÇALIŞMALARINI BİR AN ÖNCE BAŞLATMAK İSTİYORUZ”

Derme Deresi ıslahı konusunda ise meclise bilgi veren Battalgazi Belediye Başkanı Güder, “DSİ Genel Müdürümüz Cuma günü Malatya’ya gelecek ve gündeminden bir tanesi de Derme deresi olacak. Derme Deresini bir an önce başlatma adına görüşmeler yapacağız.” ifadelerini kullandı.

“DAR GELİRLİ İNSANLARIN HÜNERLERİNİ PARAYA DÖNÜŞTÜRMEK İSTİYORUZ”

Konuşmasında Battalgazili kadınlar tarafından kurulan kooperatife de değinen Başkan Güder, “Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi’ adı altında bir kooperatif arkadaşlar kurdular. Özellikle bu bölgede dar gelirli insanların hem el hünerlerini ortaya çıkarmak hem de el hünerleri ile ortaya çıkan malzemeleri paraya çevirerek ailelerinee katkıda bulunmalarını sağlamak bizim birinci amacımız. Bu aileyi biraz daha genişleterek Battalgazi’ye yaymak istiyoruz. Bu konuyu Fırat Kalkınma Ajansına’da ilettik. Biliyorsunuz Malatya’da 3 tane proje kabul edildi. Bu projelerden biriside Battalgazi Belediyemizin projesi oldu. Bu projemizi Bakanlığa ilettik. Bakanlıkta ilgili genel müdür ile görüşüldü ve onlardan da projemize destek sözü alındı.” şeklinden konuştu.

“ÇEVREYOLUNUN ALTINA YARI OLİMPİK HAVUZ YAPILACAK”

Konuşmasında Çevre Yolunun altına yapılacak projelerle ilgili müjdeler veren Güder, “ Battalgazi bölgesine yarı olimpik bir havuz yapılacak. Biz bunu havuzun özellikle çevreyolu altındaki bölgelerde olması ve oradaki insanlara hizmet sunmasını istiyoruz ve arkadaşlarımız yer konusunda çalışmalar yaptılar. Önümüzdeki hafta imzasını atacağız. 3 buçuk milyon civarında bir bedelle havuzun hizmete girmesini sağlayacağız ” dedi.

“MAHALLELERE SPOR SAHALARI KAZANDIRILACAK”

İlçeye spor alanlarının yapılacağını da kaydeden Başkan Osman Güder, “Mahallerimizde halı saha, basketbol ve voleybol sahaları kazandıracağız. Bunlardan bazıları yine çevreyolunun altındaki mahallelere yapılacak. Oradaki gençlerin spor yapacağı alanları da oluşturacağız. Aynı zamanda Bakan Yardımcımızla görüştük, eski yurt binasının yıkımı da kısa süre içerisinde başlayacak ve orası da yeşil alan ve spor alanı olarak ilçeye kazandırılacak.” İfadelerine yer verdi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)