Hasırcılar’a 25 Bin 500 Metrekare Sıcak Asfalt Serimi Yapıldı

Malatya’ya 12 kilometre uzaklıkta olan Hasırcılar Mahallesinin 10 sokağında asfalt serimi tamamlandı. Alt yapı çalışmalarının ardından mahalle yollarının bozulması dolayısıyla zor günler geçiren Hasırcılar Mahallesine Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personeli tarafından 25 bin 500 metrekarelik sıcak asfalt serimi yapıldı. Yapılan sıcak asfalt serimi vatandaşlardan tam not aldı.

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Hasırcılar Mahallesi’nde bulunan 10 sokakta yapılan sıcak asfalt serimi vatandaştan tam not aldı. Bayrak sokak, Huzur sokak, Değirmen sokak, PTT 1 ve 2. Sokak, Güleç sokak, Çeşme sokak, Okul sokak, Sağlık Ocağı Sokak ve Gül sokak’ta Alt yapısı bitirilen Hasırcılar mahallesinde yapılan asfalt serimi sonrası vatandaşlar memnuniyetini dile getirdiler. Hizmetin ne demek olduğunu bildiğinin altını çizen asfalt işinden emekli Hasırcılar Mahallesi sakinlerinden Abidin Ökmen: “Ben Hasırcı mahallesinde yaşıyorum. Asfalt işinden emekliyim. Hizmetin ne olduğunu biliyorum. Hizmetimiz geldi. Mahallemiz çok güzel oldu çalışmalardan memnunuz. Belediye başkanımız Osman Güder’e belediye personeline ve muhtarımıza çok teşekkür ederim. Eski hali ve yeni hali arasında çok fark oldu. Eski halinde bizim bu arada hiç yürüyemiyorduk. Ayakkabılarımız yırtılıyordu. Bütün herkese hizmet gitti. Ayrımcılık olmadı. Sayın başkanım Osman Güdere çok teşekkür ederim. Gelip köyümüzün halini gördü ve gereken ne ise hepsini yaptı. Sağ olsun var olsun” diye konuştu.

Mahallenin eskiden çamurdan geçilmediğinin altını çizen Hasırcı Mahallesi Sakini Ahmet İnce ise: “Ben buralıyım. Burası eskiden çok eşilmişti. Her taraf taşlıktı. Çocuklar okula gidemiyordu. Çamurdan çıkılmıyordu. Osman Başkanım geldiğinde burayı yerinde gördü, isteklerimizi dinledi ve bu yolları yapacağım dedi ve yaptı. Osman Başkanıma, Basri Başkanıma ve Ak Parti teşkilatına çok teşekkür ediyorum. Muhtarımız da dahil hepsi bize çok yardımcı oldular” dedi.

Yaklaşık bir yıldır yapılan alt yapı çalışmalarından sonra Mahallenin yollarının bozuk olduğuna dikkati çeken Hasırcı Mahalle Muhtarı Mustafa Güllü yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Yaklaşık bir senedir buranın MASKİ tarafından kanalizasyon alt yapı çalışması yapılmıştı. Bu çalışmalardan sonra mahallemizin içi tamamen bozuldu. Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalta başladı. Hasırcı Mahallesinin sıcak asfalt çalışmaları tamamen bitti. Battalgazi Belediyesinin gösterdiği çabalardan dolayı çok teşekkür ederim. Yabancı bir vatandaş benim mahalleme girdiği zaman gerçekten hizmeti görüyor. Bu da belediye başkanımızın, daire müdürlerimizin ve elemanlarımızın sayesin gerçekleşiyor. Osman başkanımıza ve daire müdürlerine Teşekkür ediyorum. Mahallemiz çiçek gibi oldu. Yaptıkları hizmetten dolayı halkım adına çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)