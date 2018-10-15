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15 Ekim 2018 Pazartesi 16:22

Hatunsuyu Mahallesi’nde 70 kilometrelik asfalt yol yapıldı

Battalgazi Belediyesi tarafından Hatunsuyu Mahallesi Kıraç bölgesinde yeni açılan imar yolları asfaltlandı. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, imar yollarının açıldığı bölgede 70 kilometrelik asfalt çalışması yaptıklarını söyledi.

Hatunsuyu Mahallesi'nde 70 kilometrelik asfalt yol yapıldı
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Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Yaşar Karataş, Latif Okyay, Battalgazi Belediye Meclis Üyesi İbrahim Karadeniz, Hatunsuyu Mahalle Muhtarı Bilal Demir ve bazı birim müdürleri ile birlikte Hatunsuyu Mahallesi Kıraç bölgesinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Mahalle sakinleri ile bir süre sohbet eden Başkan Gürkan, yeni açılan imar yollarının asfaltlandığını belirterek, “Şunu açık yüreklilikle ifade edeyim. Yapılaşması bitmemiş bir yerde asfalt çalışmalarının yapıldığını ben fazla bir yerde görmedim. Başkentte bile yapılaşmanın yapılmadığı yerde asfalt çalışmalarının olmadığını müşahede edebiliriz. Bu bölgede 70 kilometre civarında asfaltlama çalışması yapılmış. Bu asfaltlama çalışmasında belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerini tebrik ediyorum. Bu asfalt çalışmalarının burada yaşayan hemşehrilerime hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Hatunsuyu Mahalle Muhtarı Bilal Demir ise, yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Gürkan’a teşekkür ederek, “Bu bölge büyükşehir olduktan sonra Battalgazi Belediyemiz çoğu imar yollarını açtı. Rekor bir seviyede asfalt yaptı. Bu 4 yıl zarfında birkaç nokta kaldı asfaltlanmayan yer. Onlarda en kısa zamanda tamamlanacağına inancımız tamdır. Burada Battalgazi Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan başkanımıza ve Fen işleri ekiplerine teşekkür ediyorum. Güzel çalışmalar yaptılar” diye konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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