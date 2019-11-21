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21 Kasım 2019 Perşembe 14:45

Hekimhan Atıksu Arıtma Tesisine Kavuşacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, kent genelinde çalışmalarına devam ediyor. Malatya merkez Battalgazi – Yeşilyurt ve diğer 11 ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli çalışmalar gerçekleştiriyor.

Hekimhan Atıksu Arıtma Tesisine Kavuşacak
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11 ilçeye atıksu arıtma tesisi inşa etmek için çalışmalara başlayan MASKİ Genel Müdürlüğü ilçelerde yer tespitine devam ediyor. Kuluncak ve Doğanşehir’in ardından Hekimhan’a kurulacak atıksu arıtma tesisi için de ilk adım atıldı.

MASKİ Genel Müdürü M. Yaşar Karataş ve beraberindeki heyet, kanalizasyon atıklarının çevreye zarar vermeden arıtılması ve doğaya kazandırılması için Hekimhan İlçesi’nde yapılacak olan atıksu arıtma tesisi için yer incelemesinde bulundu.

Karataş: “Çalışmalarımıza Devam Ediyoruz”

Her ilçeye atıksu arıtma tesisi kuracaklarını ifade eden MASKİ Genel Müdürü Karataş:“Hekimhan İlçemizin kanalizasyon altyapısı yenilenmişti. Kanalizasyon atıklarının arıtılması için tesisi kuracağız. Bugün ilçemizi ziyaret ederek tesisimiz için yer incelemesinde bulunduk. Uygun yeri tespit ettik. En kısa zamanda projemizi tamamlayacağız. Tesisimizin inşa edilmesi için ihalemizi yapacağız. Böylece kanalizasyon atıklarının doğaya kazandırılarak arıtılmasını sağlamış olacağız.” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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