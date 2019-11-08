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08 Kasım 2019 Cuma 14:33

Hekimhan Özlenen Hizmetlere Kavuşuyor

Hekimhan Özlenen Hizmetlere Kavuşuyor
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Mobil Asfalt Plentini ilçeye kurarak yerinde asfalt üretimi yapan Büyükşehir Belediyesi nakliye giderleri başta olmak üzere zamandan da tasarruf sağlayarak, hizmet akışını kolaylaştırıyor.

İlçe merkezinde Karşıyaka Mahallesinde şimdiye kadar 1 kilometre sıcak asfalt çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Geziye Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, MASKİ Genel Müdürü M. Yaşar Karataş, bazı meclis üyeleri, daire başkanları, şube müdürleri ve Hekimhan’lı muhtarlarda katıldı.

Bu gönüllü bir hizmet hareketidir

Yapılan çalışmaları değerlendiren AK Parti İlçe Başkanı Hacı Yaşar, Hekimhan’ın ulaşım sorunlarının bugünden itibaren ortadan kalkacağını söyledi. Başkan Gürkan’a teşekkür eden Yaşar, “Havalar elverişli olduğu müddetçe eksiklikler giderilecek. At binenin, kılıç kuşananın. Bu gönüllü bir hizmet hareketidir. Mobil tesisimiz kuruldu. Üretim ve hizmet başladı. Biz vatandaşın efendisi değil hizmetkarıyız. Bahçelievler, Fatih, Karşıyaka ve Mimar Sinan da çalışmalar yapılacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Ayrımız, gayrımız olmadan insanlarımıza hizmet üretiyoruz

Hekimhan’a hizmet etmek için bir araya geldiklerini vurgulayan Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, “Hekimhan da bir, Malatya da bir. Ayrımız, gayrımız olmadan insanlarımıza hizmet üretiyoruz. Ben şanslıyım. Selahattin Başkan gibi bir başkanla beraberim. Hizmete susamış bir insan bende aynı durumdayım. Ahmet, Mehmet, Turan yok. Kim çivi çakarsa Hekimhan kazanacak. Herkesin huzurunda Büyükşehir Belediye Başkanım Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyorum” dedi.

Gece-gündüz demeden hizmet üretiyoruz.

Büyükşehir Belediyesinin yoğun bir performans ortaya koyduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyesinin Malatya’nın her noktasında hizmet bombardımanına başladığını söyledi.

Büyükşehir Belediyesinin sıkıntılı süreçler geçirmesine rağmen Malatya’ya hizmet üretmesinin başlı başına takdir edilmesi gerekliliği belirten Başkan Gürkan, “Gece-gündüz demeden hizmet üretiyoruz. Yol ekiplerimiz Arapgir, Akçadağ’ı bitirip buraya geldiler. Doğanşehir, Darende devam ediyor. Pütürge de çalışıyoruz. Sahada yoğun bir mesai yapıyoruz. Hekimhan’ımızda da sorunlar ortadan kaldırılıyor. Hiçbir yerde problem kalmayacak. Belirtmek istediğim bir husus var. 2 yıl içerisinde Malatya genelinde hiçbir yerleşim biriminde asfaltsız, susuz, kanalizasyonsuz yer kalmayacak. Kanalizasyon noktasında hepsi bir yerde toplanacak ve arıtma tesisleriyle arıtılacaklar. Bunların projeleri hazırlandı. Finansal hazırlıkları yapılıyor. Bu tesislerin enerji ihtiyacını karşılayacak Su’dan enerji, gerekse de GES’ten üretilecek enerji ile kendi ihtiyaçlarımızı karşılayacağız” şeklinde konuştu.

Büyükşehir sahada özverili çalışıyor

Hekimhanlı Muhtarlarda Büyükşehir Belediyesinin sahada özverili çalışmalar yaptıklarını belirterek, yapılan hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ettiler.

Hekimhan’ın özlenen hizmetlere kavuştuğunu belirterek Başkan Gürkan’a teşekkür eden vatandaşlarda, “35 senedir tozun toprağın içinde oturduk. Başkanımız da gelip çalışmaları yerinde inceledi. Bizde kendisiyle görüştük. Asfalt çalışmalarından dolayı teşekkür ettik. Özlediğimiz hizmetlere kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dediler.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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