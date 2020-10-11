İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2020 Pazar 16:25

Hekimhan Sanayi Sitesi Asfalta Kavuştu

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hekimhan İlçesine yapılan hizmetler ve çalışmaların son durumlarını inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, uzak yakın demeden Malatya’nın her noktasını belli bir standarda taşıyacaklarını söyledi.

Hekimhan Sanayi Sitesi Asfalta Kavuştu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner710

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan beraberindeki heyetle Hekimhan İlçesi’nde Sanayi Sitesi’nde yeni yapılan ve tamamlanan asfalt çalışmalarını inceledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a inceleme gezisinde, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ile birlikte daire başkanları yer aldı.

Hekimhan İlçesi’nde Büyükşehir Belediyesi Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Başkanlığı çalışmalarının bitme noktasına geldiğini ifade eden Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Başkanı Mehmet Mert, “Hekimhan İlçemizde yaklaşık 300 km asfalt yol yaptık. Hekimhan ilçemizde yaptığımız çalışmaların hemen hemen sonuna geldik. Hekimhan ilçemizin sanayi sitesinde sıcak asfalt serimi işlemini gerçekleştiriyoruz. Hekimhan ilçemizde şuanda yedi yerde şantiyemiz bulunmakta. Budaklı, Koçunlu, Güzelyurt, Dursunlu mahallelerimizde çalışmalarımızın artık sonuna geldik” dedi.

Hekimhan Sanayi Sitesi’nde yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür eden Hekimhan İlçesi Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Kaya Günay, “Sanayimizin bugüne gelmesinde katkıları olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyorum. Sanayi sitemizin alt yapı ve çevre düzenlemesini Büyükşehir Belediyemiz üstlendi. Yapılan bu çalışmaların esnafımıza büyük katkıları oldu. Sanayi sitemize emeği geçen bütün birimlere teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

Yapılan çalışmalarla Malatya’nın daha yaşanılabilir hale geleceğini belirten Malatya Ak Parti İl Başkanı İhsan Koca, “Büyükşehir Belediyemizin çalışmalarından bir örneğini Hekimhan’da görüyoruz. Büyükşehir Belediyemiz Malatya’nın her noktasında güzel çalışmalara imza atıyor. İhtiyaçları birer birer tamamlıyor. Hekimhan’da da 300 km’ye yakın bir yol çalışması tamamlandı. İnşallah bu çalışmalarla ilçelerimizin yol ihtiyaçları giderilmiş olacak. Alt yapı olarak içme suyu ve kanalizasyon ihtiyaçları yine MASKİ tarafından gideriliyor. Bundan böyle Malatya’mız daha yaşanabilir, hayat standartları daha yükselmiş bir şekilde gelişmesini tamamlayacak” ifadelerini kullandı.

Hekimhan İlçesi’nde bu yıl itibariyle 300 Km yol yapıldığını söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Şantiyemizin bir tanesi de Hekimhan Sanayi Sitesinde. Yapılan çalışmaları bizzat yerinde görüp incelemek için geldik. Bu çalışmaların Hekimhan’a ve Hekimhan Sanayi sitesinde çalışan esnaflarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu yıl Hekimhan’da yaklaşık 300 km’ye yakın bir yol yapıldı. Bu yolların Hekimhanlı hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Ak Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, Büyükşehir Belediyesinin Hekimhan’ın alt yapı ve üst yapı çalışmalarını bitirme noktasına geldiğini belirterek, “Hekimhan ilçemizde Küçük Sanayi Sitesi’nin yapılması önemliydi. Özellikle şehrin içerisine sıkışan Küçük Sanayi’nin dışarıya daha rahat ve daha ferah bir ortama kavuşması önemliydi. Büyükşehir Belediye Başkanımız sanayinin alt yapısını ve asfaltını yaparak gerçekten Hekimhanlı sanayicilerimize destek oldular ve ben kendilerine teşekkür ediyorum. Hekimhan’ın bütün yollarını, kırsal mahalle yollarına 300 km yol yapıldı. Bilindiği gibi Hekimhan’ın alt yapısı tamamen yenilendi. İçme suyu şebekeleri yenilendi. Hekimhan’a Ak Parti’nin ve Büyükşehir’imizin büyük hizmetleri oldu. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan çalışmaların Hekimhan İlçesine hayırlı uğurlu olmasını ifade eden Ak Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, “Daha öncesine Hekimhan İlçemize gelip ziyaret ettiğimizde önemli bir sorunumuz vardı. Burada bulunan asfaltın yolun çok kötü olması ve toprak zemin olmasıydı. Çok önemli sorunlardan bir tanesiydi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımızla yaptığımız görüşmelerde de hemen programımıza almış vaziyetteyiz, biz asfaltı bitireceğiz ve bütün Hekimhanlı hemşerilerimize hizmet vereceğiz demişti. Bugünde bu asfaltın dökülmüş olmasından büyük mutluluk duyuyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hekimhan ilçesinde bu yıl itibariyle 300 km’nin üzerinde asfalt dökülmüş, Hekimhan’ımıza da hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” açıklamasında bulundu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
Öğrencileri İle İnternet Üzerinden Aktif İletişime Devam Etti Öğrencileri İle...
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Battalgazi Belediyesi 2020 Yılı Hedefinin Üzerine Çıktı Battalgazi Belediyesi 2020 Yılı Hedefinin Üzerine...
Yeşilyurt Belediyesi Yeşil Topsöğüt Konutlarının Temeli Atıldı Yeşilyurt Belediyesi Yeşil Topsöğüt Konutlarının...
Geleceğimizin Teminatlarına Dev Yatırımlar Battalgazi’de Hayata Geçiyor Geleceğimizin Teminatlarına Dev Yatırımlar Battalgazi’de...
“Beylerderesi’nin Doğal Kimliğine Değer Katan Yatırımlar Yapıyoruz” “Beylerderesi’nin Doğal Kimliğine Değer Katan...
Başkan Çınar, “Türkiye’nin Geleceği Adına Umut Verici Bir Festival” Başkan Çınar, “Türkiye’nin Geleceği Adına...
Başkan Çınar, “Başarının Anahtarı Dürüstlük ve Çalışkanlık” Başkan Çınar, “Başarının Anahtarı Dürüstlük...
“Yeşilyurt’umuzu Türk Bayraklarıyla Donatıyoruz” “Yeşilyurt’umuzu Türk Bayraklarıyla Donatıyoruz”
Başkan Güder’den ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ Mesajı Başkan Güder’den ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’...
Başkan Güder’den Kurban Bayramı Mesajı Başkan Güder’den Kurban Bayramı Mesajı
Başkan Çınar’dan Kurban Bayramı Mesajı Başkan Çınar’dan Kurban Bayramı Mesajı
“Canlı Hayvan Pazarı, Bölge Ekonomisinin Mihenk Taşıdır” “Canlı Hayvan Pazarı, Bölge Ekonomisinin Mihenk...
Battalgazi Belediyesi Ve Kızılay İhtiyaç Sahiplerini Unutmuyor Battalgazi Belediyesi Ve Kızılay İhtiyaç Sahiplerini...
Vahap Küçük’ün Adı Meydanda Yaşayacak Vahap Küçük’ün Adı Meydanda Yaşayacak
Battalgazi Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Toplantısı 1. Oturumu Gerçekleştirildi Battalgazi Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Toplantısı...
Yeşilyurt Belediyesi, Melekbaba’nın Çehresini Değiştirecek Yatırımlara Hız Verdi Yeşilyurt Belediyesi, Melekbaba’nın Çehresini...
Yukarı Çık

banner716

banner711

Battalgazi Belediyesi 2020 Yılı Hedefinin Üzerine...
İlçede imara açılan bölgelerde yeni yerleşim alanları oluşturmak için yeni imar yolları açma çalışmalarını...

Haberi Oku