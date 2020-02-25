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25 Şubat 2020 Salı 15:06

‘Hikayelerle Anadolu İrfanı’ Konferansı Yoğun İlgi Gördü

Battalgazi Belediyesi tarafından gençlerin toplum içindeki yeri ve gençlere öz güven aşılanması adına düzenlediği ve Bekir Develi’nin konuşmacı olarak katıldığı ‘Hikayelerle Anadolu İrfanı’ konferansı büyük ilgi gördü.

‘Hikayelerle Anadolu İrfanı' Konferansı Yoğun İlgi Gördü
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Battalgazi Belediyesi tarafından ‘Hikayelerle Anadolu İrfanı’ konferansı düzenlendi. Özellikle gençlerin toplum içindeki yeri ve öz güven aşılanması adına gerçekleştirilen konferans, gençlerden yoğun ilgi gördü. Şehit Ömer Halisdemir Konferans salonunda Malatyalılarla buluşan Sanatçı, yapımcı ve oyuncu Bekir Develi izleyicilerden tam not aldı. Özellikle günümüzün en büyük problemlerinin başında gelen kuşaklar arası çatışmaya atıfta bulunulan konferansda izleyiciler hem güldüler hem de düşündüler. Düzenlenen konferansa AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur’an-ı kerim tilaveti ile başlayan konferans yaklaşık 3 saat sürdü.

DEMİR: “OSMAN GÜDER BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜRLERİMİ İLETİYORUM”

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Türkiye Gençlik Vakfı Malatya İl Temsilcisi Mesut Demir, “Bizler TÜGVA olarak gençliğin sosyal,fiziksel,zihinsel,ruhsal ve manevi gelişimini gözeterek kendini devamlı geliştiren kültürel birikime önem veren yenilikçi ve nitelikli insan kıymetinin oluşumuna katkı sağlamak üzere çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Türkiye Gençlik Vakfı Malatya il temsilciliği olarak hali hazırda ilimizde 200 kişilik erkek öğrenci yurdumuzla kültürel faaliyetlerimizin yanı sıra teknoloji alanında da gençlerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bundan sonrada yeni projelerimizle çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Gençlik çalışmaları söz konusu olduğunda hiçbir zaman tereddüt etmeden destek veren Battalgazi Belediye Başkanımız sayın Osman Güder’e şahsım ve Türkiye Gençlik Vakfı adına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum” Şeklinde konuştu.

BAŞKAN GÜDER: “GENÇLERİMİZ BİZİM İÇİN ÇOK ÇOK ÖNEMLİDİR”

Gençlerle bir araya gelmenin sevincini yaşadığını ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise yaptığı konuşmada, “Böyle bir güzel ortamda bizleri bir araya getiren Yüce Rabbime şükrediyorum. Gençlerle bir arada olmak bize ayrı bir haz ve mutluluk veriyor. Ayrıca bizlere heyecan kazandırıyor. Mesut kardeşimiz bu program hakkında bizimle istişarede bulunurken olay gençlikse olay ülkemizin geleceği ise olay geçmişimizi geleceğimize taşımak ise biz burada her daim sizin yanınızdayız cevabını verdik. Bizler her daim gençlerimizin yanındayız. Malatya’nın ve Battalgazi’mizin yanındayız. Bizim hikayelerimiz var. Hikayelerimizle Anadolu irfanını bugüne taşımak istiyoruz. Anadolu demek medeniyet demektir. Anadolu demek kültür demektir. Anadolu demek ilim irfan demektir. İşte Anadolu’da oluşan ilim ve irfanı geleceğimize taşıma adına bugün Bekir Develi kardeşimizi Malatya’mıza davet ettik. Tabi belediyeler olarak hizmet belediyeciliğinin yanında sosyal belediyecilik anlayışı ile insanlar arasındaki bağı perçinlemek, insanlardaki bilinci şekillendirmek ve insanların ileriye nasıl bakabileceği bakış açısını oluşturmak adına, belediye olarak çalışmalarımızı tüm hızımızla devam ediyoruz. İlk göreve geldiğimiz andan itibaren Battalgazi’de Gençlik Eğitim ve Etüt merkezlerinin olması gerektiğini ifade ettik. Bu yönüyle yola koyulduk. İlk işimiz hepinizin bildiği gibi Hanımın Çiftliğinde belediyemize ait olan bir binayı Gençlik Merkezi olması için Bismillah diyerek çalışmalarımıza başladık. İnşallah bu Eğitim-Öğretim yılının sonunda gençlerimize Battalgazimiz’de ve Malatyamızdaki gençlerin istifadesine sunmuş olacağız. Millet Kıraathanesi çalışmalarımız var. Gençlerimiz ile alakalı olarak şuan Battalgazi’ye sportif alanların kazandırılması hususunda Vekillerimiz ve Büyükşehrimizin desteği ile bu sosyal tesisleri kazandırmış olacağız. Amacımız geçmişten aldığımız emaneti, ecdadın ilim irfan sahibi insanların bölgede oluşturmuş olduğu kültürü, ilimi ve irfanı layıkıyla ile sizlere teslim etmektir.” Dedi.

MİLLETVEKİLİ KAHTALI: “BELEDİYELERİMİZ BU TÜR ETKİNLİKLERE AĞIRLIK VERMELİ”

Programda kısa bir konuşma gerçekleştiren AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise “Geleceğimizin teminatı olan siz gençlerimize vermiş oldukları bu katkıdan dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah Battalgazi Belediyemiz bu tür etkinlikleri dahada artırarak devam edecektir. Belediyeler fiziki mekanları yapar ama sosyal ve kültürel anlamdaki çalışmalarına daha fazla ağırlık vermesi gerektiğine inanıyorum. Başkanımda o konuda gerçekten çok önemli katkıları var. Katılımcıların çok fazla zamanını da almak istemiyorum. Gençlerimizle daha nice güzel konferanslarda buluşmayı ümit ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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