İHH’dan Başkan Güder’e Ziyaret

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Malatya Şubesi Başkanı Ömer Derin ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Ziyarette, İHH olarak gerek Malatya, gerek Türkiye ve gerekse dünya genelinde yürüttükleri çalışmalar hakkında Başkan Güder’e bilgiler veren İHH Şube Başkanı Derin, aynı zamanda Başkan Güder’in görüş ve önerilerini de dinledi. İHH’nın yürüttüğü faaliyetlerini yakından takip ettiğini belirten Başkan Güder, dünya'nın çeşitli yerlerinde doğal afetler ve savaşlar nedeniyle yardıma muhtaç insanlara ve ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıp onların yaralarına merhem olmaya çalışan gönüllülere canı yürekten teşekkürlerini ileterek, çalışmalarında başarı diledi.

DERİN: “BATTALGAZİ’DE GÜZEL HİZMETLER YAPILIYOR”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in güzel hizmetlere imza attığını belirten İHH Malatya Şubesi Başkanı Ömer Derin, “Pandemiden dolayı ne kadar ziyaretlerimizin azalsa da özel insanları, kıymetli dostları ve ağabeyleri görmek gerekiyor. Bugünde böyle ziyaretlerden birini gerçekleştirdik. Ne kadar pandemi olsa da İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı olarak bizimde sosyal çalışmalarımız oluyor. Bu çalışmalarımızda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak yapılıyor. Başkanımızın Battalgazi’de güzel hizmetlere imza atıyor. Bu süreçte Battalgazi Belediyesi ve İHH olarak birlikte neler yapabiliriz? başkanımızla bunun istişaresini yapmak için geldik. Bizleri kabullerinden dolayı Osman Güder başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyor, görevinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN GÜDER: “İHH HER ZAMAN MAZLUMLARIN SESİ OLMUŞTUR”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Sivil Toplu Örgütleri günümüzde Dünyasında önemli bir görevi ve icrayı ifa etmekteler. İHH denildiği zaman Türkiye’de Mazlumlarım umudu, kimsesizlerin kimi, mazlumların sesi olmuş bir kurum olarak biliyoruz. Sadece Türkiye ile sınırlı ile Dünya mağdurlarının dertleriyle dertlenen bir kurum. Özellikle Filistin’e yardım götüren gemide şehit olan Abdullah kardeşimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Aslında insan olarak hepimizin esas amacı bu olmalıdır. İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı’nın tüm dünya mazlumlarına uzattığı eli önemsiyoruz. Bugünde Malatya Şubesi Başkanı ve yönetimi bizleri ziyaret ettiler. Bu ziyaretleri bizleri fazlasıyla memnun etti. Malumunuz üzere Malatya’da bir deprem yaşadık. Bu süreçten sonra tüm dünyanın yaşadığı bir pandemi süreci ile karşı karşıya kaldık. Bu süreçte gerek Belediye olarak gerekse de STK’lar olarak üzerlerimize düşen görevi yerine getirdik, getirmeye de devam ediyoruz. O süreçte herhangi olumsuz bir beyan ile karşılaşmadık. Bu durum bizleri çok sevindirmişti. İnsan ve Müslüman olmamız bizlere ayrı ayrı sorumluluk yüklüyor. İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı’nın çalışmalarında kendilerine kolaylıklar diliyorum” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)