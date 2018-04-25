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25 Nisan 2018 Çarşamba 16:57

İlçe Milli Eğitim Müdürü İnce’nin acı günü

Darende Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce’nin babası Nurettin İnce, geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İnce'nin acı günü
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Aynı zamanda ilçe öğretmen evi müdürü Mehmet İnce’nin de babası olan 70 yaşındaki Nurettin İnce için Yavuzlar mahallesinde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Darende Belediye Başkan vekili Murat Doğan, İlçe Garnizon Komutanı Murat Köse, İlçe Jandarma Komutan vekili Özkan Topal,İlçe Müftüsü Nurullah Birlik, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, eğitim camiası ve yakınları katıldı.

Kılınan cenaze namazı sonrası İnce’nin cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.



İHA
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