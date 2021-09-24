İlçemizde 19 Eylül Gazileri Anma Günü Münasebetiyle Program Gerçekleştirildi.

Anma Programı 19.09.2021 tarihinde saat 10.00'da Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtına protokol sırasına göre Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı adına çelenk konulması ile başladı.

Programa Arapgir Kaymakamı Adnan Doğan, İlçe Garnizon Komutan v. Mert Aslan, Belediye Başkanı v. Hüseyin Akşahin, Belediye Başkan Yardımcısı Gürbüz Bulut, Sivil Toplum Örgütü Temsilcileri ve kurum amirleri katıldı.

Kaymakamlık tören alanında çelenklerin konulmasının ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile Garnizon Komutanlığı personeli tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma gerçekleştirildi.