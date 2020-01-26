İlk Yardım Eğitim Seminerine Katılan Mahalle Muhtarlarına Sertifikaları Verildi

MUHTARLARA İLK YARDIM KONULARINDA TEORİK VE PRATİK EĞİTİMLER VERİLDİ

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Konferans Salonunda İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Rukiye Aylaz tarafından gerçekleşen iki günlük eğitimde; ilk yardım nedir, kimlere ilk yardım yapılır, dikkat edilmesi gereken hususlar ve ilk yardım sürecinde izlenecek yol ile ilgili teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

“GÜZEL VE VERİMLİ BİR EĞİTİM PROGRAMI OLDU, BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜRLER”

Eğitim seminerine katılarak sertifika almaya hak kazanan muhtarları tebrik eden İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Rukiye Aylaz, “ Temel ilk yardım eğitim semineriyle bizleri mahalle muhtarlarımızla buluşturan, güzel ve verimli bir eğitim programına ev sahipliği yapan Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’a şükranlarımı sunuyorum. İlk yardım konusuna büyük bir duyarlılık gösterip eğitim programına ilgi gösteren muhtarlarımızı da tebrik ediyorum.” diye konuştu.

“İLK MÜDAHALE HAYATİ ÖNEM TAŞIR”

İlk yardımın herkes tarafından bilmesi gereken hassas ve önemli bir konu olduğunu söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Muhtarlarımıza temel ilk yardım eğitimlerinin verilmesini sağlayan böylesine değerli bir organizasyonumuz için desteklerini esirgemeyerek iki günlük eğitimde muhtarlarımıza ilk yardımın önemini ve yapılması gerekenleri anlatan İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Rukiye Aylaz’a, Muhtarlık İşler Müdürlüğümüze ve seminere katılan muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Toplumsal hayatta çok ulvi görevler yapan, vatandaşlarımızla sürekli iç içe olan muhtarlarımızın ilk yardım konularında bilgi sahibi olması adına güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptık. Her şeyin başı sağlıktır, başta kendimiz için, ummadığımız anda karşımızda çıkan kazalarda ilk müdahale her zaman hayati önem taşır. Doğru bir müdahaleyle bir insanın veya canlının hayatını kurtarmaya vesile olmak, her şeyden kıymetlidir. Bu seminerin düzenlenmesinde amaç; ilçemizin her hangi bir bölgesinde bayılma, tansiyon, boğulma, zehirlenme, koma, kalp krizi gibi durumlarda bir sağlık görevlisi gelip müdahale edene kadar muhtarlarımızın neler yapması gerektiği konusunda bilgilendirme yapmaktır. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelinceye kadarki zaman dilimde ilk yardımın bilinçli ve doğru olarak yapılması hayat kurtarıcı olabilir. Hayat kurtarma ya da olası tehlikeleri en aza indirgemeye yönelik bu işlemin geniş kitleler tarafından bilinmesi çok önemlidir. Biz insanımızı ve doğada yaşayan tüm canlıları seviyoruz. Bu tür eğitim programlarına ayrı bir önem veriyoruz. Farklı konularda ki eğitim seminerlerimize bundan sonra da devam edeceğiz. İlk yardım eğitimine katılarak sertifika almaya hak kazanan muhtarlarımızı tebrik ediyorum, çalışmalarında başarılar dilerim.” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, törende İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Rukiye Aylaz’a teşekkür plâketi, seminere katılan muhtarlara ise sertifikalarını takdim etti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)