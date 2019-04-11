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11 Nisan 2019 Perşembe 13:22

İspendere İçmeleri Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi Yakında Hasta Kabulüne Başlıyor

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur ve hastane yönetimi, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, İspendere İçmeleri’nde hizmete girecek olan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi ile ilgili istişarede bulundu. Başkan Güder’e başarı temennisinde bulunan Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi’nin yakında hasta kabulüne başlayacağını söyledi.

İspendere İçmeleri Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi Yakında Hasta Kabulüne Başlıyor
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Battalgazi Belediyesi ve İnönü Üniversitesi işbirliği ile İspendere İçmeleri’nde hizmete girecek olan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi’nin yakında hasta kabulüne başlayacağı belirtildi. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur ve hastane yönetimi, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İspendere İçmeleri ile ilgili istişarenin de yapıldığı ziyarette konuşan Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, İspendere İçmeleri’nde bulunan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi’nin yakında hasta kabulüne başlayacağını belirterek, “Bugün Turgut Özal Tıp Merkezi başhekimlik idari ekibimiz olarak Battalgazi Belediye Başkanımız Sayın Osman Güder beyefendiye hayırlı olsun ziyaretine geldik. Turgut Özal Tıp Merkezimiz dev bir kompleks, 1368 yatağı olan, bölgeye hizmet eden bir hastanemiz ve Battalgazi sınırları içerisinde bulunan bir hastanemiz. Hizmet noktasında belediyelerimizle iş içindeyiz. Bazı ihtiyaçlarımızı belediye tedarik etmekte, bu sayede vatandaşlarımıza daha iyi hizmet ediyoruz. Ayrıca İspendere’de bulunan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi’mizde Battalgazi Belediyemiz ve İnönü Üniversitesi işbirliği içerisinde yapıldı. Yakında hasta kabulüne başlayacak. Bu vesileyle Osman Güder başkanımıza hayırlı olsun diyorum, Rabbim yardımcısı olsun” diyerek, başarı temennisinde bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, Turgut Özal Tıp Merkezi’nin Malatya ve Türkiye için önemine dikkat çekerek, “Bizlerde İnşallah diğer hizmetleri, vatandaşlarımıza, milletimize sunma adına belediyeler olarak hastanemiz ile beraber özelde Battalgazi’mize ve Malatya’mıza hizmet etme adına elimizden gelen gayreti, çabayı bugüne kadar yapmış olduğumuz gibi bundan sonra da istişare ile hizmet etmeye çalışacağız. Özellikle hocalarımı ve sayın rektörümü kutluyorum. Gerçekten bizim Turgut Özal Tıp Merkezi’miz, değil Türkiye’de, dünyada kendi isminden bahsettiren, Malatya için bir marka olan, Malatya’nın tanıtımına katkıda bulunan bir sağlık merkezimizdir. Emeği geçen tüm rektörlerime, hocalarıma, teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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