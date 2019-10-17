İstanbul'daki Tanıtım Günlerine Arapgir Damgası

İstanbul Yenikapı'da devam eden 3. Malatya Tanıtım Günleri'nde yer alan Arapgir Belediyesinin standı büyük ilgi gördü.



Malatya'nın tarihi ve turistik yerleri ile yemek kültürü tanıtıldığı etkinliğe Arapgir Belediyesi ‘de katılarak ilçenin zengin mutfak kültürü ve yöresel yemeklerinin de tanıtımını yaptı. İstanbul'dan ve çevre illerden Yenikapı'ya gelerek Arapgir standını ziyaret eden katılımcılar Arapgirli mahalli sanatçıların cümbüş eşliğinde seslendirdiği yöreye ait türküler eşliğinde Köhnü Üzümü ve Mor Reyhan Çayı içerek unutulmaz anlar yaşadı.



Etkinliği değerlendiren Arapgir Belediye Başkanı Cömertoğlu, "Arapgir olarak biz Malatya'nın tarih ve kültür mirasında önemli bir şehiriz. Biz buraya ürünlerimizle, kültürlerimizle geldik. Görevimiz yönetmeye çalıştığımız toprağımızın, insanımızın ortaya çıkardığı bütün değerleri gurbette yaşayan hemşerilerime tanıtmak. Bizler gurbetten sılaya olan özlemimizi İstanbul'da ki hemşerilerimizle paylaşıyoruz. Arapgir hasreti çeken hemşerilerimizle de bir araya gelerek kısa bir sürede olsa onları evlerinde hissetmelerini sağlamış oluyoruz. Başta Köhnü üzümü ve reyhan çayı olmak yaptığımız yöresel ikramlarla ilgi odağı haline gelen standımızda, etkinlik boyunca Arapgir musiki ekibi de olağan üstü gayret göstererek misafirlerimize yöresel müzik ziyafeti sundular. Programın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)