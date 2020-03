Kahraman Mehmetçiklerimiz Ve Şehitlerimiz İçin Fetih Suresi Okunup, Dua Edildi

Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, AK Parti ve MHP İlçe Başkanları, Sivil Toplum ve Meslek Örgütleri Başkanları, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş, İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından kıldırılan sabah namazının ardından, kahraman Mehmetçiklerimizin yanı sıra tüm şehitlerimiz için dua etti.

“ŞANLI ORDUMUZUN YANINDA OLMAK HEPİMİZİN ÖNCELİKLİ GÖREVİDİR”

Türkiye’nin milli güvenliğini tehdit eden terörist unsurları ortadan kaldırmak adına başlatılan Bahar Kalkanı Harekâtını desteklediklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Takva Camiinde şu anda cephede olan Kahraman Mehmetçiklerimiz ve vatan uğrunda hayatını kaybeden tüm şehitlerimiz için fetih suresi okuyup, dualarımızı yaptık. Tüm dualarımız şanlı ordumuz ve kahraman Mehmetçiklerimiz içindir. Bin yıldır bu topraklarda birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi muhafaza ederek var olduk. Bundan sonra da hangi dinden, hangi ırktan, hangi mezhepten olursak olalım bu topraklarda kardeşliği hâkim kılacak anlayışla bütün terör örgütlerine meydan okuyacak ve burada var olmaya devam edeceğiz. Rabbim milletimizi her daim kötülüklerden korusun, kötü emellerden muhafaza eylesin. Gün birlik ve beraberlik gündür, hep birlikte şanlı ordumuzun yanında olmak hepimizin öncelikli görevidir. Türk ordusu her zaman gittiği yere huzur, barış ve güven götürmüştür. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonlarında olduğu inşallah Bahar Kalkanı Harekâtından da muzaffer bir şekilde ayrılmayı Yüce Rabbim bizlere nasip etsin inşallah. Hepimiz tüm gücümüzle, kalbimiz, yüreğimiz ve dualarımızla Mehmetçiklerimizin yanındayız. Şanlı ordumuza dualarımızı eksik etmeyelim. Onlar hepimizin evlatlarıdır, dualara uğurladık, inşallah dualarla karşılayacağız. Ülkemizi kana bulamak, fitne fesat çıkarmak, bizi bölmek isteyen hain terör örgütlerini ortadan kaldırmak adına sefere çıkan kahraman Mehmetçiğimizin azmi, kararlığı ve özgüveni her türlü takdirin üzerindedir, onlar bizim gözbebeğimizdir. Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsında kahraman ordumuza, jandarma ve polis teşkilatımıza muvaffakiyetler diliyoruz.” şeklinde konuştu.

Yapılan duaların ardından Yeşilyurt Belediyesi tarafından cami cemaati ile vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)