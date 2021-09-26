Kale ilçesi muhtarları ile toplantı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Memet Mert, ilçe toplantılarına devam ediyor. İlçelerin sorunlarını yerinde görmek ve muhtarların taleplerini dinlemek için gerçekleştirilen toplantıların bir sonraki durağı Kale İlçesi oldu. Toplantıya Kale Belediye Başkanı Murat Koca, AK Parti Kale İlçe Başkanı Addulvahap Gazi Temur, Milliyetçi Hareket Partisi Kale İlçe Başkanı Mustafa Avcı, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları ve muhtarlar katıldı.

BAŞKAN KOCA: BU TÜR TOPLANTILAR VERİMLİ OLUYOR

Toplantıda konuşan Kale Belediye Başkanı Murat Koca, ilçenin ihtiyaçlarının konuşulduğu toplantının verimli geçtiğini belirterek, “MASKİ Genel Müdürlüğü’nün düzenlemiş olduğu bu toplantıdan dolayı teşekkür ediyorum. Kale’mizin asfalt çalışmaları %80 oranda tamamlandı. MASKİ Genel Müdürlüğü de altyapıya dair ihtiyacımız olan çalışmaları yapacak. Bugün yaptığımız toplantıda ilçemizin ihtiyaçlarını konuştuk. Herkese teşekkür ediyorum” dedi.

MASKİ GENEL MÜDÜRÜ MERT: KALE’YE ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPACAĞIZ

MASKİ Genel Müdürü Memet Mert ise, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın verdiği talimatlar doğrultusunda Malatya genelinde alt yapı çalışmalarına hız verdiklerinin altını çizerek, birlik ve beraberlik içerisinde, istişareler yaparak her bölgeye adil ve adaletli bir şekilde hizmet götürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Mert, “Sayın Başkanımız Selahattin Gürkan ‘Her zaman birlik ve beraberliğin olduğu yerlerde verimli çalışmalar olur’ diyor. Kale İlçemizdeki en büyük avantajımız belediye başkanı, ilçe başkanı ve muhtarlarımızla iş birliği içinde çalışıyor olmamız. İlçelerimizi tek tek ziyaret edip, muhtarlarımız ile bir araya geliyoruz. İçmesuyu ve kanalizasyon ile ilgili istek ve taleplerini alıyoruz. Bugün burada daire başkanlarımız ve genel müdür yardımcılarımızla beraber bulunuyoruz. Toplantı sonunda aldığımız notlarla ilçemizin ihtiyacı olan çalışmalara en kısa sürede başlayacağız. Akçadağ ve Kale merkez ilçe statüsünde. Bu duruma uygun olacak şekilde çalışmalar planlıyoruz. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak daha önceden planladığımı çalışmalarımız var. Kale ilçemize Atıksu Arıtma Tesisi ve içme suyu deposu inşa edeceğiz” diye konuştu.