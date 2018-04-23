Kale’de 23 Nisan coşkusu

23 Nisan dolayısıyla düzenlenen etkinlikte çocuklarla bir araya gelen Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir, çocukların bayramını kutlayarak, onlara hediyeler verdi.

Burada konuşan Akdemir, “23 Nisan 1920’de, ’Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir’ şiarıyla kurulan Meclisimiz, necip milletimizin, vatan ve bayrak sevgisinin, bağımsızlığa olan aşkının, milli iradenin neticesidir. Bugünümüzün neşesi ve yarınımızın umudu, en güzel hayallerimizin mimarı çocuklarımız, varlığımızın teminatıdır. Gelecekte ülkemizin sorumluluğunu devredeceğimiz çocuklarımızın milli ideallerimize sarılmaları, manevi değerlerimizle donanmaları ve dünyaya açık olarak yetişmeleri en büyük arzumuzdur. Bu vesileyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Renkli görüntülerin yaşandığı kutlama etkinliklerinde, çocuklar doyasıya eğlenerek 23 Nisan’ın coşkusunu yaşadı.

İHA