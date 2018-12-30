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30 Aralık 2018 Pazar 12:27

Kale’ye 55 Ayda 6.5 Milyon TL Değerinde Altyapı Yatırımı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kale ilçesine 4,5 yılda 6.5 milyon TL değerinde, 65 kilometre uzunluğunda yatırım gerçekleştirdi.

Kale'ye 55 Ayda 6.5 Milyon TL Değerinde Altyapı Yatırımı
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“İlçemizin altyapısına önemli yatırım yaptık”

Kale İlçesinde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “Malatya’nın altyapısını güçlendirerek vatandaşa kaliteli hizmet sunmayı amaçlayan MASKİ’miz 2018 yılının son günlerinde de çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmalarımız kapsamında Kale genelinde 4,5 yılda 6.5 milyon TL değerinde, 65 kilometre uzunluğunda yatırım gerçekleştirdik. Şuana kadar ilçe genelinde 29 kilometre uzunluğunda, 1.6 milyon değerinde içmesuyu, 7 kilometre uzunluğunda, 1 milyon TL değerinde ise kanalizasyon altyapısı çalışmamızı tamamladık. Kale ilçemizde Doğu Anadolu Projesi kapsamında ise 3,9 milyon TL maliyetinde, 29 kilometre uzunluğunda sulama kanalı yapıldı. İlçemize sağlam ve modern bir altyapı kazandırmak için ekiplerimiz hummalı bir çalışma yürütüyorlar. Çalışmalarda emeği geçen ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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