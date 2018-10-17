Kayaarası Kanyonu kamp tutkunlarının gözdesi oldu

Özellikle hafta sonları huzur arayan, temiz doğa havası solumak isteyen yerli ve yabancı turistler, Arapgir ilçesinde bulunan Kayaarası Kanyonu ’nun yolunu tutuyor serin, temiz havası ve eşsiz doğa manzarası ile yerli ve yabancı birçok turisti ağırlayan tarih ve doğanın birleştiği muhteşem bir yer olan kanyon, Malatya ve çevre ilçelerin yanı sıra komşu illerden de gelen yüzlerce vatandaş ile de buluşuyor. Her geçen gün ilginin artarak devam ettiği Kayaarası Kanyonu Divriği karayolu üzerinde bulunan Çiğnir köyü köprüsünden başlayıp Serge Mahallesi sınırlarında bulunan Meydan köprüsünde son buluyor.

Yaz aylarında günde yaklaşık iki bin kişinin ziyaret ettiği 17 bin 847 metre uzunluğundaki kanyon ziyaretçilerine, doğa sporlarının, balık ve kara avcılığı, dağcılık, turizm ve yaylacılık faaliyetleri için de doğal bir imkan sunuyor. Bu kapsamda hafta sonu 40 kişiden oluşan Yeşilyurt Kent Konseyi Bisiklet Çalışma Grubu Kayaarası Kanyonu’nu ziyaret ederek kamplı bisiklet turu düzenledi.Hilal Park içinden start alan tur için gerekli güvenlik önlemlerini ve donanımlarını tamamlayan bisikletçiler 8 saatlik süren doğa manzaralı parkuru Arapgir Kayaarası Kanyonu buluşma noktasında tamamladılar.

Bölgeye olan yoğun ilgiden dolayı çok memnun olduklarını belirten Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu,"Arapgir tanındıkça güzel, tanıtıldıkça güzel. Gelenekleri, misafirperver kültürü, gülen yüzü misafirlerle buluştukça güzel. Arapgir etkinliklerin bir şehri. Çok sayıda etkinlik yapılıyor. Yapılan bu etkinlikler haliyle bölgenin dışa açılmasını,tanıtılmasını sağlıyor.Özellikle Kayaarası Kanyonu’nda geçen yıl 3’üncüsünü bu yıl 4’üncüsünü gerçekleştirdiğimiz.’Uluslararası Malatya Fotokamp Projesi’ ilçemizin tanıtımına çok büyük bir katkı sundu.Etkinlik kapsamında binlerce ziyaretçiyi Arapgir’de misafir ettik. Kayaarası Kanyonu’nda oluşturduğumuz kamp yerini yoğun talep üzerine kalıcı kamp yerine dönüştürdük. Arapgir’in tanıtımı açısında her çalışmayı değerli buluyoruz. Arapgir birlikte yaşamanın havzası. Ortak gelişmenin havzası.Bu anlamda Kayaarası Kanyonu’na artarak devam eden ilgiden son derece memnunuz"diye konuştu

İHA