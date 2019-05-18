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18 Mayıs 2019 Cumartesi 17:03

Kaymakam Duran ve Başkan Güder, Kağıt Rölyef Sergisinin Açılışını Yaptı

Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Halk Eğitim Müdürlüğü hocalarından Saliha Başer’in kişisel üç boyutlu kâğıt rölyef sergisinin açılışına katıldı. Başkan Güder, sanatın önemine dikkat çekerek, sanatsal çalışmalara ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi.

Kaymakam Duran ve Başkan Güder, Kağıt Rölyef Sergisinin Açılışını Yaptı
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Battalgazi Halk Eğitim Müdürlüğü hocalarından Saliha Başer’in kişisel üç boyutlu kâğıt rölyef sergisi, Battalgazi Belediyesi’nin katkıları ile Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nda açıldı. Açılışa, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları İsmet Sarıgül, Zafer Kırçuval, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, öğretmenler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, sanatın önemine dikkat çekerek, “Battalgazi aynı zamanda Malatya’mızın sosyal yaşantısının, ilk yerleşik yaşantının, hayatın veyahut ta sosyal hayat yerleşkesinin olduğu yer. Bu tür sanatlarımızı, Battalgazi’mizde icra etmemiz farklı bir anlam kazandırıyor” diyerek, sanatsal faaliyetlerin yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran ise, Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nda kültürel bir faaliyetin yer almasından büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, serginin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirilirken, sergiye katılanlar sergiyi gezdi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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