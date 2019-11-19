K.Maraş Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt Belediyesinin Çevre Yatırımlarını Yakın Takibe Aldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ‘1.Sınıf Atık Getirme Merkezi’ ile ‘Mobil Geri Dönüşüm’ projesinden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ‘Sıfır Atık’ Yerel Yönetim Başarı Ödülüne layık görülüp 1.359 belediye arasında ilk 5’e girme başarısına ulaşan Yeşilyurt Belediyesinin çevre hizmetlerini yakın takibe aldı.

K.MARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HEYETİ, AMBALAJ ATIĞI TOPLAMA AYIRMA TESİSLERİNİ GEZDİ

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Sayim Ata beraberinde teknik personellerle birlikte Malatya’ya gelerek Yeşilyurt Belediyesi tarafından hizmete sunulan Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisi ve 1.Sınıf Atık Getirme Merkezinde incelemelerde bulundular.

Kahramanmaraş’dan gelen inceleme ve değerlendirme ekibini makamında ağırlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çevre yatırımları ve projeler hakkında geniş kapsamlı bilgiler paylaştı.

“BİZLERDE KENTİMİZE BU TÜR YATIRIMLARI KAZANDIRMAYI HEDEFLİYORUZ”

Yeşilyurt Belediyesinin çevre hizmetlerinde yakaladığı başarıyı yakından takip ettiklerini ifade eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Sayim Ata, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’ün talimatıyla; çevre yatırımlarında Sıfır Atık ‘ Yerel Yönetim’ başarı ödülüne layık görülen Yeşilyurt Belediyesinin hizmete sunduğu tesislerini gezip, başarıyla uygulanan sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgiler aldık. İnceleme ve araştırma gezimizden edindiğimiz bilgiler ışığında bizlerde kentimize bu tür yatırımları kazandırmayı hedefliyoruz. Yeşilyurt Belediyesinin alanında uzman ekiplerinin bilgi ve deneyimlerinden faydalanmaya devam edeceğiz. Gösterilen misafirperverlikten büyük bir memnuniyet duyduk. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’ın şahsında Yeşilyurt’a böylesine güzel yatırımlar kazandırılmasında emek ve çaba sarf eden herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.

“HER TÜRLÜ YARDIM VE DESTEĞE HAZIRIZ”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, bölgedeki çevresel, sosyal ve kültürel gelişime ışık tutan yatırımlarının örnek alınmasından ziyadesiyle memnun olduklarını söyledi.

Yeşilyurt’un bütün alanlarda en güzel hizmetlere ve yatırımlara kavuştuğunu ifade eden Başkan Çınar, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başarıyla devam eden ‘Sıfır Atık’ Projesi kapsamında aldığımız 'Yerel Yönetimler Başarı Ödülü" dolayısıyla şehrimize gelerek yapmış olduğumuz proje ve çalışmaları bizzat yerinde görüp inceleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sayim Ata ve teknik ekibine nazik ziyaretleri için öncelikle teşekkür ediyorum. Türkiye’de çevre yatırımlarında 1.359 belediye arasında ilk 5’e girme başarısına ulaşan yerel bir yönetim olmanın gururunu yaşıyoruz. Çevre sağlığının korunması ve gelecek nesillere sağlıklı ve temiz bir dünya emanet etmek adına sürdürdüğümüz başarılı hizmetlerin örnek alınmasından ayrıca gurur duyuyoruz. Buradaki başarı çıtasının yüksek olması doğal olarak bu tür yatırımları kendi bölgelerine yapmayı planlayan yerel yönetimler, kurum ve kuruluşların dikkatini çekmektedir. Yeşilyurt Belediyesi olarak bu tür yatırımların hayata geçmesinde her türlü destek ve yardıma hazırız. Bu vesileyle başta Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör olmak üzere Kahramanmaraş’ta ikamet eden tüm vatandaşlarımıza kayısı kenti Malatya’dan, Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt’tan selam ve saygılarımı iletiyorum.” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Sayim Ata ile teknik personellere teşekkürlerini sunduktan sonra Malatya kayısı hediye etti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)