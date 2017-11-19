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19 Kasım 2017 Pazar 11:22

Küçük’ten 7 bin 500 öğrenciye kışlık elbise yardımı

Her yıl binlerce öğrenciye elbise yardımı yapan Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük bu yıl da 7 bin 500 öğrenciye kışlık elbise yardımı yaptı.

Küçük'ten 7 bin 500 öğrenciye kışlık elbise yardımı
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Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, ilçede bulunan 7 bin 500 öğrenciye kışlık elbise yardımı yaparak öğrencileri mutlu etti.

Elbise dağıtımı için düzenlenen programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, yapılan yardımlardan dolayı Başkan Küçük’e teşekkür ederek, çocukların mutlu olmasının kendilerini de mutlu ettiğini söyledi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük ise, “Bu çocuklar bizim çocuklarımız, yarın Doğanşehir’i hatta ülkeyi onlar yönetecekler. Onları bir nebze mutlu edebildiysek ne mutlu bizlere. Hamd olsun ki Doğanşehir’de bugün tespit edilen 7 bin 500 öğrenci ve Malatya’da 20 binin üzerinde öğrenciye giyecek yardımı yaptık. Allah bizlere ömür verdikçe bizler de onun rızası uğruna dağıtacağız. Öğrencilerimize okumaları için burs da veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Doğanşehir Kaymakamı Muhammet Şükrü Pekpak da, “Değerli Belediye Başkanımız Vahap Küçük’ün her yıl yaptığı bu yardımlardan dolayı çocuklarımızın sevincini görmek bizleri duygulandırdı. Allah kendisinden razı olsun” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ilçede bulunan okullardaki öğrencilere elbise dağıtımına başlandı.

Elbise dağıtım programına İlçe Kaymakamı Muhammet Şükrü Pekpak, Belediye Başkanı Vahap Küçük, İlçe Garnizon Komutanı Tolga Coşkun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler ve İlçe Emniyet Müdürü Ali Yüksel Satılmış katıldı.


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İHA
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