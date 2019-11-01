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01 Kasım 2019 Cuma 14:35

Kuluncak’ta Atıksu Arıtma Tesisi İçin İlk Adım Atıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş ve beraberindeki heyet Kuluncak ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kuluncak'ta Atıksu Arıtma Tesisi İçin İlk Adım Atıldı
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Beraberindeki heyet ile birlikte Kuluncak İlçe Belediye Başkanı Erhan Cengiz’i ziyaret eden MASKİ Genel Müdürü Karataş Kuluncak ilçesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldıktan sonra ilçe genelinde incelemelerde bulundu.

Kuluncak ilçesinde yapılması planlanan Atıksu Arıtma Tesisi için yer incelemesi yapan MASKİ Genel Müdür Mehmet Yaşar Karataş: “İlçe Belediye Başkanımız ve çalışma arkadaşlarımızla 2020 yılında yapılmasını planladığımız atıksu arıtma tesisimiz için yer seçimi yaptık. Tüm arkadaşlarımızla beraber tesisin yapılacağı yer ile ilgili ortak karara vardık. Tesisimiz için proje hazırlıkları yapıp, ardından ihaleye çıkacağız. 2020 yılının sonuna kadar arıtma tesisimizi inşa edip, ilçe genelindeki hat çalışmalarımızı tamamlayacağız.”dedi.

Memnuniyetlerini belirten Belediye Başkanı Erhan Cengiz:“MASKİ Genel Müdürümüz ve ilçe başkanlarımızla beraber, ilçemize 2020 yılında inşa edilecek olan arıtma tesisi için yer seçimi yaptık. Atıksu arıtma tesisimizin tamamlanmasıyla beraber ilçe merkezimiz ve mahallelerimizin kanalizasyon atıklarının arıtılması sağlanacak. Genel Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Bizleri ziyadesiyle memnun etmişlerdir.”dedi.

AK Parti ve MHP İlçe Başkanları ise MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş ve ekip arkadaşlarına, ilçede gerçekleştirecekleri çalışmalardan dolayı teşekkürlerini ilettiler.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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