MAGEF Kayısı Tadında Sohbetlerin 2. Düzenledi

Malatya Gençlik Federasyonu Başkanı Ramazan Yavuz selamlama konuşmasında şunları söyledi: “kıymetli çocuklar, kıymetli gençler ve kıymetli misafirler, baylar bayanlar hepiniz ‘’kayısı Tadında sohbetimize’’ hoş geldiniz şeref verdiniz. Malatya Gençlik Federasyonu olarak 17 projemizde toplam 105. Etkinliği yaptık. ‘’Kayısı Tadında Sohbetimizin’’ ikincisini düzenliyoruz. Programımıza katılan kıymetli konuklarımız bilgileri, birikimlerini ve tecrübelerini geleceğin gençleri olacak çocuklara ve geleceğin yöneticileri olacak gençlere paylaşıyorlar. Malatya Gençlik Federasyonu olarak düzenlediğimiz ‘’Kayısı Tadında Sohbetimizin’’ ikincisini katılan kıymetli Malatya İŞKUR müdürü Vahap Toman beye teşekkür ediyorum. Ayrıca bizlerden desteğini esirgemeyen Malatya birlik vakfı şube başkanı Sadi Ergül beye de şükranlarımı sunuyorum’’ dedi.

Malatya birlik vakfı şube başkanı Sadi Ergül selamlama konuşmasında şunları söyledi: ‘’ Malatya Gençlik Federasyonu Başkanı Ramazan Yavuz kardeşime böyle güzel ve anlamlı programlar düzenlediği için teşekkür ederim. Ayrıca bizde vakıf olarak gençlere burslar ve eğitimlerde destek veriyoruz. Malatya Birlik Vakfı olarak amacımız bir insan yetiştirmek ve bu önemli programlara önem veriyoruz ‘’dedi.

Malatya İŞKUR müdürü Vahap Toman ise şunları söyledi; Malatya Gençlik Federasyonu Başkanı Ramazan Yavuz kardeşime davetinden dolayı teşekkür ederim. Ayrıca Malatya birlik vakfı şube başkanı Sadi Ergül başkanımıza da sizlere böyle bir imkân verdiği için teşekkür ederim. Değerli çocuklar, gençler ve kıymetli misafirler hepiniz hoş geldiniz. Gençler okuyun, Okumak kadar daha güzel bir şey yoktur. Bizler zamanında çok sıkıntılar çektik, küçük yaşlarda farklı mekânlarda çalıştım. Akrabalarımızı zaman zaman ziyaret ederdik ve bir kopukluk olmazdı. Şimdi çocuklar ve gençler saatlerce zamanını internette geçiriyorlar. Bundan dolayı ne akrabasını tanıyor, ne evlerine gidiyorlar nede evlerine gelen akrabalarına hoş geldiniz bile denilmiyor. Dolayısıyla çocuklarda ve gençlerde isteğim şudur; zamanınızı telefon ve internet ile fazla harcamayın’’ dedi.

Programa katılan misafirlere çiğköfte ikram edildi ve saz eşliğinde türküler söylendi. Keyifli geçen Kayısı Tadında Sohbetinde katılımcılar çok memnun olduklarını ifade ettiler. Katılımcılar bu gibi güzel programların sürekli yapılmasını istiyoruz diye taleplerden bulunuldu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)