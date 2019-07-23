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23 Temmuz 2019 Salı 16:56

Malatya Mahalle ve Köy Muhtarları Derneği Başkanı Yücekaya, Başkan Güder’i Ziyaret Etti

Malatya Mahalle ve Köy Muhtarları Derneği Başkanı Aliseydi Yücekaya, beraberinde dernek yönetimi ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile bir araya geldi. Başkan Güder, seçilmiş insanların kendilerini seçen topluma karşı sorumlulukları olduğunu belirterek, “Bir rahmet ile yad edilmek var, bir de beddua ile yad edilmek var. Biz rahmet ile yad edilmek istiyoruz” dedi.

Malatya Mahalle ve Köy Muhtarları Derneği Başkanı Yücekaya, Başkan Güder'i Ziyaret Etti
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Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile dernek yönetimi ile birlikte istişarede bulunan Malatya Mahalle ve Köy Muhtarları Derneği Başkanı Aliseydi Yücekaya, “Sayın Osman başkanıma, Battalgazi Belediyesi başkanı olması münasebeti ile şahsım, yönetim ve muhtarlarım adına hayırlı olsun demeye geldik. Sayın başkanımız memleketimizde biliyorsunuz ki yıllardan beri hizmeti olan bir insan. Bu görev kendine halk tarafından verilmiştir. Hizmetleri el ele vererek yapacağımıza inanıyorum. Kendisine bu ulu görevde başarılar diliyorum” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, seçilmiş kişilerin kendilerini seçen topluma karşı bir takım sorumlulukları bulunduğunu belirterek, “Muhtarlar Derneği Başkanımız Aliseydi Yücekaya ağabeyimiz bizleri ziyaret ettiler heyetleri ile beraber. Ziyaretlerinden ötürü kendilerine teşekkür ediyoruz. Tabi muhtarlar da seçilen insanlar, bizler de seçilen insanlarız. Seçilen insanların seçilmiş oldukları topluluklara karşı görevleri vardır. 5 yılda bir seçim oluyor. Sizi seçen topluluğa karşı görevinizi bir hakkın yerine getiriyorsanız, görevleri hakkı ile yapmış olursunuz. Ve toplum nezdinde de kabul görürsünüz. Tabi bir rahmet ile yad edilmek var, bir de beddua ile yad edilmek var. Biz rahmet ile yad edilmek istiyoruz. Kendileri de ifade ettiler. Uzun süreçtir kendileri de toplumun içerisinde, bizde toplumun içerisinde, gerek siyaseten, gerek meslek itibari ile toplumun içerisindeyiz. Şuan ki amacımız bizi seçen topluma faydalı işler yapmak için mücadele veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Burada tabi mücadele verirken paydaşlarımız, muhtarlarımız, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile beraber, toplumumuza neler kazandırabiliriz. Zaman zaman muhtarlarımız olsun, diğer sivil toplum örgütlerimiz olsun, vatandaşlarımız olsun, oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Bir şeyler yaparken, bir katkı sağlarken, o sokakta ve o mahallede bulunan insanları bunun içerisine dahil etmek lazım. Bunu yaptığınız sürece başarıyı elde edersiniz. Bizde bunu yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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