‘Malatya’da Deprem Gerçeği’ Çalıştayında Deprem Ve Doğal Afetler Ele Alındı

“TEDBİRLER VE ÇÖZÜM YOLLARI BİLİMSEL VERİLERLE ELE ALINACAK”

Kongre ve Kültür Merkezi Fahri Kayahan Salonunda düzenlenip, deprem ve diğer afetlerle ilgili akademik çalışmalar yapan uzman isimlerin bir araya gelmesini sağlayan ‘Malatya’da Deprem Gerçeği’ Çalıştayının açılış töreninde konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya’nın birinci derecede deprem kuşağında yer alması nedeniyle doğal afetlerin yıkıcı etkilerini azaltmak adına alınması gereken tedbirler ve çözüm yollarının bilimsel verilerle ön plana çıkartmak açısından örnek bir eğitim programına ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

“FİKİR, TESPİT VE ÖNERİLER, HİZMETLERİMİZE IŞIK TUTACAK”

Yeşilyurt Belediyesi olarak insan ve toplum sağlığını ilgilendiren konularda örnek ve öncü hizmetlerin altına imza atmaya devam ettiklerini hatırlatan Başkan Çınar, “Deprem ve diğer doğal afetlerin oluş nedenleri, alınması gereken tedbirler ve deprem sonraki izlenecek stratejilerin bilimsel çalışmalarla halkımızı anlatmak ve duyurmak maksadıyla düzenlediğimiz ‘Malatya’da Deprem Gerçeği’ Çalıştayımıza ilgi ve katılım gösteren tüm davetlilere, hemşerilerimize ve hazırladıkları sunumlarla etkinliğimize katkı sunacak olan akademisyenlere öncelikle teşekkürlerimi sunuyorum. Afetlerden korunmak ve meydana gelecek zararları azaltabilmek için afet bilinci yüksek bir toplum oluşturmak hepimizin öncelikli vazifesidir. Bölgemizin birinci derece deprem kuşağında yer alması, son olarak ta 41 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine yol açan 6,8 büyüklüğündeki Elazığ-Malatya depreminden sonra afet bilincine sahip olmanın ne kadar önemli olduğu net bir şekilde karşımıza çıkmıştır.Unutmamalıyız ki; bilgi eksikliği depremden daha büyük bir tehlikedir. 24 Ocak’ta ki Elazığ-Malatya Depreminden sonra Belediye olarak Akademisyenler, denetleyici ve uygulama mühendisleri ile istişare grupları oluşturduk. Toplantılarda ele alınan konular ve tespitler, bugün ki çalıştayımızda ortaya koyulacak öneriler ve çözüm metodlarıyla harmanlanarak deprem yönetmeliği de dikkate alınarak belirli kararlar almamıza vesile olacaktır. Uygulama ve tasarım hatalarını minimize edecek, daha kaliteli ve yaşanabilir yapılar inşa etmek için Çalıştayımızın büyük önem taşıdığını özellikle belirtmek isterim. Buradan çıkacak fikir ve tespitlerin İmar Ve Şehircilik Müdürlüğümüzce kayıt altına alınarak rapor şeklinde paylaşılacaktır. 24 Ocak 2020 Tarihinde bölgemizi derinden sarsan Elazığ-Malatya Depreminin büyüklüğü 6,8, Yeşilyurt İlçemizde ölçülen şiddeti güçlü bir düzeyde olarak tanımlanan 5- 6 aralığında, Elazığ Merkezde ise çok güçlü bir düzey olarak tanımlanan 6-7 aralığında ölçülmüştür. 12 Şubat 2020 tarihli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre; Malatya’da kesin hasar tespiti yapılan bina sayısı 27 bin 143, bağımsız bölüm sayısı 86 bin 931’dir. İlçemizde ise 157’si ağır hasarlı,34’ü orta hasarlı,523’ü az hasarlı, 2.010 hasarsız bina vardır. Bu depremde maksimum ölçülen ivme değeri Elazığ Sivrice’de Doğu-Batı bileşeninde 292,77 GAL olarak ölçülmüştür.1999 Gölcük Depreminde ise 396 GAL olarak ölçülmüştü. Yeşilyurt İlçemiz, Doğu Anadolu fay hattına Pütürge ve Çelikhan düzleminde yakınlık göstermektedir.

Gözlemsel ve Kesin Hasar Tespitlerinde, ilçemizde ve kentimizde yapılan ön değerlendirmeye göre, 2007 Deprem Yönetmeliği ve 2000 yılından sonra yapılan yapılarda, proje ve hesap değerleri bakımından ciddi sıkıntılar gözlenmemiştir. Gözlenen sıkıntılar ise uygulama hatalarından kaynaklandığını söyleyebiliriz. İlçemizde jeolojik zemin taşıma gücü olarak Güney doğrultudan Kuzey’e doğru gidildiğinde azalma görüldüğünü söyleyebiliriz.”dedi.

“TOPLUMSAL BİLİNCİN GÜÇLÜ OLMASI İÇİN ÖRNEK VE MARKA YATIRIMLAR YAPIYORUZ”

Yeşilyurt Belediyesi olarak deprem ve doğal afetlere karşı toplumsal bir bilinç oluşturmak adına örnek ve marka yatırımlar yaptıklarını ifade eden Başkan Çınar, “ Olası bir deprem anında, sırasında ve sonrasında neler yapılması gerektiğini teorik ve pratik olarak anlatılmasını sağlayan, deprem şiddetinin bire bir yaşatıldığı simülasyon odasıyla Türkiye’nin sayılı Deprem Merkezlerinden bir tanesi olan Deprem Eğitim Simülasyon ve Bilim Atölyesini Yeşilyurt’umuza kazandırmıştık. AFAD’tan gelen uzman ekiplerin gözetiminde öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve mahalle muhtarlarımıza verdiğimiz deprem eğitimlerini toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştıracağız. Kentlerin yeniden yapılandırılması ve depreme dayanıksız binaların yenilenmesi için gerekli olan ‘Kentsel Dönüşüm’ projelerimize tüm hızıyla devam etmekteyiz. İlçemizin bütün yerleşim alanlarının sağlıklı ve güvenilir olması, eski yapıların yıkılarak yerlerine kaliteli yaşam alanları kazandırmak adına ilk olarak Yeşiltepe’de başlattığımız Kentsel Dönüşüm Projemizi başarıyla tamamladık. Yeşilyurt’un farklı bölgelerinde Kentsel Dönüşüm Projelerimize devam edeceğiz. Uzmanların ortaya koyacakları tespit, analiz ve çözüm metodları, bizim bundan sonra atacağımız adımlar ve alacağımız kararlara ışık tutup, yol gösterici olacaktır. Deprem kuşağında olan ilimizde olası depremleri zararsız bir şekilde atlatabilme adına çalışmalarımız sürecektir.” diye konuştu.

AKADEMİSYENLER, JEOLOJİ VE İNŞAAT MÜHENDİSLERİ, TESPİT VE ÖNERİLERİNİ PAYLAŞTILAR

İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.İbrahim Türkmen, TSO İnşaat Komitesi Başkanı İnşaat Mühendisi Mehmet Gündüz, Yapı Denetim Birliği Başkanı İnşaat Mühendisi Nurettin Sevim, Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Jeoloji Mühendisi Erkan Özgür ile İnşaat Mühendisi Alper Eryılmaz, deprem ve diğer doğal afetlerin oluş nedenleri, afet yönetimi, alınacak önlemler ve çözüm metodları üzerine hazırladıkları çalışmalarını, görsel sunum destekli anlatımlarıyla davetlilerle paylaştılar.

Sivil Toplum ve Meslek Örgütlerinin Başkanları, Kurum Müdürleri, Belediye Meclis Üyeleri, Akademisyenler, Muhtarlar ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşen ‘Malatya’da Deprem Gerçeği’ Çalıştayı, Malatya merkezli uydu yayını yapan Malatya VUSLAT TV ile Malatya ERTV’den canlı yayınlandı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)