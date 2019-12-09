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09 Aralık 2019 Pazartesi 14:31

Malatya’nın Yazı Ayrı Kışı Ayrı Güzel

Malatya Büyükşehir Belediyesi her mevsim Malatya’yı rengârenk bir görüntüye kavuşturmak ve görsel anlamda daha güzel bir Malatya oluşturmak için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Malatya'nın Yazı Ayrı Kışı Ayrı Güzel
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Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Park Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından, güz dönemi başlatılan fidan dikimi ve budama çalışmalarının ardından, havaların soğuması ile birlikte kış şartlarına dayanıklı çiçek dikim çalışmalarına başlandı.

Yapılan çalışmalar kapsamında park, kavşak, refüj ve yeşil alanlarda 500 bin hercai menekşe ile 50 bin süs lahanası dikimi gerçekleştirilecek.

Kent estetiğine büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi Malatya’yı görsel anlamda vatandaşların takdir edeceği bir görünüme kavuşturmak amacıyla başlatmış olduğu çalışmalarda, 8 ayrı renkten 500 bin hercai menekşe ile 4 farklı renkten 50 bin süs lahanasını toprakla buluşturmaya devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Malatya’nın 52 farklı noktasında toplamda 15 bin 500 M2’lik alanda dikim çalışmaları devam ediyor.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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