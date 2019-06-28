MASKİ Genel Müdürü Karataş’tan Hekimhan’a Ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş ve beraberindeki heyet, Hekimhan ilçesine bağlı mahalleleri ziyaret ederek mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.

Özbey: “Teşekkür Ederim”

Ziyaretlerden dolayı mutluluğunu belirterek teşekkür eden Güzelyayla Mahalle Muhtarı Mehmet Özbey: “Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz. En kısa zamanda kendilerini de ağırlamak isteriz. Mahallemizi unutmadığınız için başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan olmak üzere hepinize teşekkür ederim.”dedi.

Karataş: “Mahalle Ziyaretlerimize Başladık”

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın talimatlarıyla mahalle gezilerini başlattıklarını ifade eden Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş: “Mahalle gezilerimizin ilkini gerçekleştirdik. Sorunları olan mahallelerimizi dikkate alarak yola çıktık. Muhtarımız ve mahalle sakinleri bizleri coşkuyla karşıladı.” dedi.

Mahallelerin sorunlarını dinleyerek tespitler yaptıklarını ifade eden Karataş, “Muhtarımız ve mahalle sakinleriyle iş birliği içerisinde aciliyeti olan çalışmalarımızı planlayacağız. En kısa sürede sonuçları görmek için gayret göstereceğiz. Ziyaret ettiğimiz tüm mahallelerde bu tür çalışmalarımızı yapacağız. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak, vatandaşımızın temel ihtiyacı olan su ve kanalizasyonla ilgili mağduriyetlerini mümkün mertebe çözmeye çalışacağız.” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)