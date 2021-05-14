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14 Mayıs 2021 Cuma 16:29

MASKİ, Sürgü’ye Paket Arıtma Tesisi Kuruyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Doğanşehir İlçesi Sürgü, Reşadiye, Kurucuova ve Güzelköy Mahallelerinin atıksularının arıtılması için paket atıksu arıtma tesisi proje çalışmalarına başladı. MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş ve Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, çalışmaların yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.

MASKİ, Sürgü'ye Paket Arıtma Tesisi Kuruyor
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MUHTAR AKTAŞ: GERÇEKTEN ÇOK SEVİNÇLİYİZ

Sürgü Mahalle Muhtarı Tamer Aktaş, “MASKİ’ye gerekli müracaatlarımızı yapmıştık. Kurucuova, Güzelköy ve Reşadiye bölgelerinin atıksuyu Sürgü Çayı’na dökülmekteydi. Çayımız kirleniyordu. Alabalıklarımız yok olma noktasına gelmişti. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan talimat verdi. MASKİ Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Yaşar Karataş da bu konu ile bizzat ilgilendi. Arıtma Tesisi için proje çalışmaları başlatıldı. Sürgü halkı olarak gerçekten çok sevindik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan başta olmak üzere emeği geçen herkese mahallelim adına teşekkür ediyorum” dedi.

BAŞKAN ZELYURT: ÇOK ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMA

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt ise, “Kurucuova, Güzelköy, Sürgü ve Reşadiye Mahallelerinin kanalizasyon hattı toplanarak yeni yapılacak olan atıksu arıtma tesisine desarj edilecek. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte derelerimiz ve barajımız temizlenmiş olacak. Kirli sular ortadan kalkacak. Sürgü, tabiat yapısıyla önemli bir mahallemiz. Buraya dışarıdan çok insan geliyor. MASKİ tarafından yapılacak olan bu yatırım ilçemize büyük fayda sağlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a, MASKİ Genel Müdürümüz Sayın M. Yaşar Karataş ve ekibine ilçem adına teşekkür ederek, çalışmaların hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

KARATAŞ: MAHALLEMİZE HAYIRLI OLSUN

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın talimatları doğrultusunda, akarsularımıza akan kanal atıklarının bertaraf edilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kurucuova, Güzelköy, Sürgü ve Reşadiye Mahallelerinin kanalizasyon ihtiyacını gidermek adına projemizi yaptık. Mahallemize 12 bin metre kanalizasyon hattı ve bir adet paket arıtma tesisi yaparak sorunu ortadan kaldıracağız. Sürgü Mahallemize hayırlı olsun” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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